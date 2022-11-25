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İmamoğlu: İBB Bünyesinde İMEK'te Görev Yapan Binlerce Öğretmen İle Bir Araya Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, kurum çalışanı 1500 eğitimciyle bir araya geldi. Enstitü İstanbul İSMEK’in 36 ilçede, toplam 143 eğitim merkezinde İstanbullulara hizmet verdiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Başta kadınlar olmak üzere, vatandaşlarımıza; yabancı dillerden bilişime, el sanatlarından kişisel gelişime, gastronomiden grafik tasarıma kadar birçok alanda, 250 binden fazla kişiye, yüz yüze ve uzaktan eğitimler veren, çok değerli bir kurumuz. Enstitü İstanbul İSMEK'i, hep birlikte çok daha ilerilere taşımayı amaçlıyoruz. Toplumun ihtiyaç duyduğu hangi ortam var ise, hangi bilgi edinimi ihtiyacı var ise, o alanlara dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2022 Cuma 10:30
İmamoğlu: İBB Bünyesinde İMEK'te Görev Yapan Binlerce Öğretmen İle Bir Araya Geldi
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE KURUM ÇALIŞANI 1500 ÖĞRETMENLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Ders Atölyeleri, Gençlik Ofisleri ve Teknoloji Atölyeleri’nde eğitmenlik yapan öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. İmamoğlu, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık 1500 öğretmene bir konuşma yaptı. Öğretmenliğin hayatın ilk anından itibaren başlayan kutsal bir süreç olduğunu belirten İmamoğlu, “Zira dünyadaki en değerli şeylerin başında bilginin olduğunu hepimiz biliyoruz. Tarih boyunca bilgi, toplumların gelişiminde, geleceğe ilerlemesinde çok büyük rol oynamıştır. Eğer insanlık; bilgiyi paylaşamıyor, birbirine aktaramıyor, bir başkasına öğretemiyorsa, işte bugün bulunduğumuz yerin inanın ki çok daha gerisinde olurduk” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Fatih -İstanbul 

“EĞİTİM EKSİKLİĞİ, BİRÇOK KÖTÜLÜĞÜN ZEMİNİNİ OLUŞTURUYOR”

Eğitim eksikliğinin birey olarak insanın kendisine, kolektif anlamda da toplumun tümüne zararları olacağının altını çizen İmamoğlu, “Eğitim eksikliği, ne yazık ki birçok kötülüklerin, vahşetin, aynı zamanda o tür sorunların zeminini oluşturuyor. Bu bakımdan biz, bilginin paylaşılmasını, bilginin en üst seviyede insanlarımıza aktarılmasını sağlamak konusunda Türkiye'nin en sorumlu kurumlarının başında geliyoruz. Çünkü bizler, İstanbul'da 16 milyon insanımıza hizmet ediyoruz. Bu bakımdan İstanbul'umuzun ve İstanbulluların ihtiyacına dönük hizmet sunma konusunda, üyesi olduğunuz, bir parçası olduğunuz Enstitü İstanbul İSMEK kurumumuzun da sorumluluğu, oldukça kutsal bir sorumluluktur” diye konuştu.

KADIN İSTİHDAHDAMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Enstitü İstanbul İSMEK kurslarından ağırlıklı olarak kadınların yararlandığını gözlemlediğini aktaran İmamoğlu, “Kadınların meslek edinmesine, güçlenmesine, ekonomiye katılmasına da çok değerli, bana göre çok manevi bir destek sunmuş oluyorsunuz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk. Eğer bir toplumda kadının istihdama katılımı yeteri seviyede değilse, kadın, özellikle kent yaşamına dahil olduktan sonra üretimi de yeterince söz sahibi değilse, o ortamda, o kentlerde toplumsal refahı ve mutluluğu üst seviyeye taşımamız mümkün değil. O bakımdan; 36 ilçede, toplam 143 eğitim merkezinde, Enstitü İstanbul İSMEK grubu içerisinde, başta kadınlar olmak üzere, vatandaşlarımıza yabancı dillerden bilişime, el sanatlarından kişisel gelişime, gastronomiden grafik tasarıma kadar birçok alanda, 250 binden fazla kişiye, yüz yüze ve uzaktan eğitimler veren, çok değerli bir kurumuz. Enstitü İstanbul İSMEK'i, hep birlikte çok daha ilerilere taşımayı amaçlıyoruz. Toplumun ihtiyaç duyduğu hangi ortam var ise, hangi bilgi edinimi ihtiyacı var ise, o alanlara dokunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖR KURBANI ÖĞRETMENLERİ ANDI

Bir insanın hayatına, ailesinden sonra en fazla dokunan kişilerin öğretmenler olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bana bir harf öğretenin kölesi olurum, diyen Hazreti Ali'nin o güzel tarifi gibi, hepimizi en derinden etkileyen öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmayız. Ben, hiçbir zaman öğretmenlerimi unutmuyorum. Her zaman minnetle yad ediyorum. İyi ki varlar. Sizler de öyle yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizleri de yad edecek, sizleri de unutmayacak öğrencilerinizin olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Başta şehit öğretmenlerimizi anmak istiyorum. Ne yazık ki terör saldırılarında hayatını kaybeden, şehit öğretmenlerimizi minnetle, şükranla anmak istiyorum. Elbette güzel Cumhuriyet’imizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de hepinizin huzurunda minnetle yad etmek istiyorum. Eğitim, en önemli konumuzdur. Konumumuz ne olursa olsun, ülkemizin eğitim seviyesini en üst seviyeye taşımak için, en yoğun çalışmaları hayatımız boyunca sürdüreceğimize, hepinizin emin olmasını istiyor, hepinizin ailelerine selamlarımı iletiyorum. Çocuklarınıza, eşlerinize, annelerinize, babalarınıza, hepinize selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

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