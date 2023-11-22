banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.987,03
ALTIN
1.847,33
DOLAR
28,84
STERLİN
36,24
EURO
31,59
Özbakır :CHP Başakşehir Belediye Başkan A. Adayı Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Özbakır :CHP Başakşehir Belediye Başkan...
Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği ve Allah'ın İzni İle Milli Görüş Belediyeciliği Gelecek
Son Dakika
Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği...
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli...
İmamoğlu : Halkımız Tabut Evlerde Yaşamak Zorunda Değil
İmamoğlu : Halkımız Tabut Evlerde...

İbrahim Murat Gündüz, spor dünyasındaki etkileyici katkılarıyla bir kez daha "Yılın Spor Elçisi" ödülünün sahibi oldu.

İstanbul'un gözde mekanlarından Neccla'da 21 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen ve göz alıcı "Yılın Starları 2023 Türkiye" ödül töreninde, organizasyonu ve sunumu Enes Furkan Bilgiçli'nin üstlendiği olağanüstü bir geceye şahitlik edildi. Gündüz, ödülünü sevinç içinde kabul etti ve Esin Yum ile birlikte ışıltılı kırmızı halıda yer alarak Ecem Gül, Pelin Suade ve Buse Ilgaz gibi isimlerle birlikte gecenin öne çıkan simalarından biri oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2023 Çarşamba 19:51
İbrahim Murat Gündüz, spor dünyasındaki etkileyici katkılarıyla bir kez daha "Yılın Spor Elçisi" ödülünün sahibi oldu.
banner171

Gecede, Esra Özmen ve parlak gelecek vaat eden pop şarkı yazarı Lara'nın yanı sıra Tuğba Ekinci, Rabia Tunçbilek ve Kafadar gibi müzik dünyasının saygın isimleri performans sergiledi ve aldıkları ödüllerle geceye özel bir hava kattılar.

Bilgiçli, akıllardan çıkmayan bu gecenin devamının geleceği müjdesini verdi ve yeni etkinliğin tarihini yakında açıklayacaklarını duyurdu. Spor dünyasına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Gündüz, prestijli bu ödülün kendisine mutluluk ve gelecekteki başarılara yönelik ilham verdiğini ifade etti.

İbrahim Murat Gündüz'ün Kick Boks Milli Takımı'na olan desteği, takımın Portekiz'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'na rahat bir uçak yolculuğu yapmalarını sağlamasıyla da vurgulandı. Ayrıca, Ukraynalı kadın boksörlere destek olmak amacıyla Türkiye'de barınmalarını sağladığı, Gürcü MMA dövüşçüsü Liana Jojua'yı himayesi altına alması ile de tanınan Gündüz, uluslararası alanda Türkiye'nin dövüş sporlarını temsil etme başarısını gösterdiği için "Yılın Spor Elçisi" ödülüne layık bulundu.

https://ibrahimmuratgunduzinformation.medium.com/ibrahim-murat-g%C3%BCnd%C3%BCz-evosangels-d153d0581832

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı’nda Özel Etkinlik Deneyimi
İstanbul Boğazı’nda Özel Etkinlik Deneyimi
Yazar İlyas Kara’dan Bilgi Evi Üyelerine Altın Öğütler
Yazar İlyas Kara’dan Bilgi Evi Üyelerine Altın Öğütler
İstanbul'da Web Tasarım Yaptırabileceğiniz Harika Bir Ajans
İstanbul'da Web Tasarım Yaptırabileceğiniz Harika Bir Ajans
Atatürk'ün Vefatının 85.Yılıda Onuruna Yapılan Bilek Güreşi Yağmur Dinlemedi
Atatürk'ün Vefatının 85.Yılıda Onuruna Yapılan Bilek Güreşi Yağmur Dinlemedi
Yabancıya Misafir Araç Satışı Taxfreecar’da!
Yabancıya Misafir Araç Satışı Taxfreecar’da!

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169