İbrahim Murat Gündüz, spor dünyasındaki etkileyici katkılarıyla bir kez daha "Yılın Spor Elçisi" ödülünün sahibi oldu.

Gecede, Esra Özmen ve parlak gelecek vaat eden pop şarkı yazarı Lara'nın yanı sıra Tuğba Ekinci, Rabia Tunçbilek ve Kafadar gibi müzik dünyasının saygın isimleri performans sergiledi ve aldıkları ödüllerle geceye özel bir hava kattılar.

Bilgiçli, akıllardan çıkmayan bu gecenin devamının geleceği müjdesini verdi ve yeni etkinliğin tarihini yakında açıklayacaklarını duyurdu. Spor dünyasına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Gündüz, prestijli bu ödülün kendisine mutluluk ve gelecekteki başarılara yönelik ilham verdiğini ifade etti.

İbrahim Murat Gündüz'ün Kick Boks Milli Takımı'na olan desteği, takımın Portekiz'de düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'na rahat bir uçak yolculuğu yapmalarını sağlamasıyla da vurgulandı. Ayrıca, Ukraynalı kadın boksörlere destek olmak amacıyla Türkiye'de barınmalarını sağladığı, Gürcü MMA dövüşçüsü Liana Jojua'yı himayesi altına alması ile de tanınan Gündüz, uluslararası alanda Türkiye'nin dövüş sporlarını temsil etme başarısını gösterdiği için "Yılın Spor Elçisi" ödülüne layık bulundu.

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