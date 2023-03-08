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İBB’den Depremzede Kız Öğrencilere Burs Desteği
İBB’den Depremzede Kız Öğrencilere Burs...

İBB’den Depremzede Kız Öğrencilere Burs Desteği

‘İBB İstanbul Vakfı’ çatısı altında Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde hayata geçirilen ‘Büyüt Hayallerini Projesi’, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde depremzede kız öğrenciler için de harekete geçti. İBB İstanbul Vakfı, ailesi depremden etkilenen, İstanbul’a yerleşen 300 öğrenciye burs verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2023 Çarşamba 17:31
İBB’den Depremzede Kız Öğrencilere Burs Desteği
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"Büyüt Hayalleri Projesi’ kapsamında afetten etkilenen kız öğrencilere eğitim hayatları süresince özel burs imkanı sağlanacak. Öncülüğünü Dr. Dilek İmamoğlu’nun yaptığı İstanbul Vakfı Büyüt Hayalleri projesi, afetten etkilenen kız öğrenciler için ‘Büyüt Hayallerini Afet Bölgesi Özel Bursu’ verecek.

İBB İstanbul Vakfı, kız öğrencilere eğitim hayatlarının sonuna kadar burs desteği sağlayacak. Özel burs, İBB İstanbul Vakfı’ndan şu ana kadar burs almamış, afetten birinci derecede ve doğrudan etkilenmiş, afetten sonra İstanbul’a yerleşmiş kız öğrencilerini kapsıyor.

Burstan İstanbul’da bulunan örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin veya özel üniversitelerin (yüzde100 burslu olarak) 4 yıllık bölümlerinde okuyan kız öğrenciler yararlanabilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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