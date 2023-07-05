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İBB’ Den LGS Danışmanlık Hizmeti

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, İBB her yıl olduğu gibi tercih yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Kadıköy, Bakırköy ve Şile’de kurulan platformlarda, uzmanlar 10 Temmuz’a kadar 10:00 ve 19:00 saatleri arasında gençlerin tercih sıralamasına destek olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:34
İBB’ Den LGS Danışmanlık Hizmeti
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçlarının açıklaması ile birlikte öğrencilerin tercih ve yerleştirme heyecanı da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) liselere giriş yapacak öğrenciler için bu yıl da tercih danışma ve rehberlik hizmeti veriyor.

İstabul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Öğrencilerin kendilerine en uygun okulu ve alanı seçmeleri için Bakırköy Meydanı’nda ve Kadıköy Meydanı’nda tercih platformları kuruldu. Meydanların yanı sıra İBB Şile Ders Atölyesi de öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. 10 Temmuz’a kadar İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilecek olan LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde İBB’nin görevlendirdiği uzmanlar tercih sıralamalarının yapılmasına destek olunuyor. Dikkat edilmesi gerekenler hakkında öğrencilere ve velilere bilgi veriliyor.

Üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümlerinden mezun uzmanlar; okulların imkanları, lokasyonları, başarı ve üniversitelere öğrenci yerleştirme oranları gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması yönünde gençleri bilgilendiriyor. Merkezlerde ayrıca pansiyonlu okullara yerleştirme süreci de anlatılıyor. İBB LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri 10 Temmuz’a kadar 10:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

LİSE TERCİHİNDE A’DAN Z’YE DESTEK

LGS’ye giren öğrenciler merkezi yerleştirme ile tercih yapacaksa en fazla 10 okul yazabiliyor. Buna yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de eklenince liseye girişte öğrencilerin toplamda 20 okul yazılabiliyor. İBB LGS Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerinde, öğrencilere başarı puanlarına göre hangi okulları tercih edebilecekleri, merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık öğretim kurumları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Tercih işlemlerinin nereden yapılabildiği ve nakil tercih süreci konusunda da yardımcı olunan merkezlerde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ve proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri hakkında ziyaretçilerin aklındaki tüm sorulara cevap veriliyor.

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