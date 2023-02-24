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IBANLAR KURUMSAL Şirketi’nden Yeni Yatırım: YAKINÇAĞ

“Bağımsız haberin internet adresi” mottosuyla yola çıkan YAKINÇAĞ, İBANLAR şirketinin yeni yatırımı olarak duyuruldu. YAKINÇAĞ da İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olan M. Sami Vadet konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Şirketimizdeki yatırımların artması ve farklı sektörlerde var olmamız, yürütmüş olduğumuz çalışmalardaki müşteri memnuniyetinin sonucudur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2023 Cuma 09:14
IBANLAR KURUMSAL Şirketi’nden Yeni Yatırım: YAKINÇAĞ
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Bağımsız haberin internet adresi” mottosuyla yola çıkan YAKINÇAĞ, İBANLAR şirketinin yeni yatırımı olarak duyuruldu. YAKINÇAĞ da İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olan M. Sami Vadet konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Şirketimizdeki yatırımların artması ve farklı sektörlerde var olmamız, yürütmüş olduğumuz çalışmalardaki müşteri memnuniyetinin sonucudur. İBANLAR olarak; dijital öncelikli çalışmaları her zamankinden fazla önemsiyor ve daima ön planda tutuyoruz. Profesyonel olarak yürüttüğümüz iş ve işleri doğrudan alıcılarla buluşturuyor, güvenli alışveriş yapmalarına imkân ve olanak tanıyoruz. 2021-2022 yıllarında ‘İnşaat’ sektörüne giriş yaparken, 2023 yılında weekend proje adıyla ‘Turizm’ sektörünü gündemimize aldık” dedi.

Vadet; “Dijital öncelikli işletmelere vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında güçlü ve tanınmış çeşitli medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduk. Özellikle yayımladığımız basın bildirileri sayesinde, pek çok markanın bilinirliğini önemli ölçüde arttırdık. Şimdi YAKINÇAĞ ile daha büyük kitleye ulaşmayı amaçlıyoruz. Çünkü; YAKINÇAĞ, bağımsız haberin internet adresi…” dedi.

İBANLAR KURUMSAL, yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren 50’den fazla profesyonel markaya dijital pazarlama ve danışmanlık hizmeti veriyor. İBANLAR KURUMSAL; “KULER” markasıyla gayrimenkul-inşaat, “Danimarka” markasıyla dijital pazarlama ve sosyal medya danışmanlığı hizmeti sunuyor. Yine İBANLAR çatısı altında yer alan “CGW® (COOLGREYWEB)” ise dijital öncelikli işletmelerin Google, Yandex ve Bing gibi siteler için organik arama sonuçlarında ön sayfalarda yer almasını sağlıyor.

İBANLAR KURUMSAL hakkında daha fazla bilgiyi https://www.ibanlar.com.tr web adresini ziyaret edebilir, +90 850 885 0 995 numaralı hattı arayabilirsiniz.

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