Emir Kosif, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Zirvesi’nde üniversite öğrencileri ile buluştu.

Zirve’ye ayrıca Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, e-bebek İK Direktörü Kenan Şahan, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem gibi isimler de katıldı.

Emir Kosif kimdir?

Emir Kosif, 21 Ocak 1988’de Frankfurt’ta doğmuştur. The Brain Group‘un kurucusudur ve Kosifler Oto Kullanılmış Oto departmanında Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aralık 2020’de 4. kez düzenlenen Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın İş Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Üniversitelerde satış ve pazarlama dersleri vermekte, konferanslarda ve şirket toplantılarında eğitici konuşmalar yapmaktadır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği 30. Kariyer Eğitim Günleri’ne açılış konuşmacısı olarak katılmıştır. Sabancı Üniversitesi Mezun Elçileri Sistemi kurucu yönetim kurulu üyesidir, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir ve toplum yararına temalı fotoğraf çekimleri yapmaktadır. Danışmanlık, işletme yönetimi, pazarlama, satış, otomotiv endüstrisi, telekomünikasyon, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında 10 yıldan fazla profesyonel deneyime sahiptir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)