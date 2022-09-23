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Duvar Örtüsü Kaplamaları

Duvar kaplama dekoratif ürünler, duvar kağıdı veya kumaştan yapılır ve bir odanın içini süslemek için kullanılır. Geniş bir tasarım, renk ve doku yelpazesinde satılmaktadırlar. Genellikle duvar kağıdıyla aynı şekilde kurulurlar; mevcut alana uyacak şekilde keserek ve duvara uygulayarak. “Duvar kaplama dekoratif ürün” adı öncelikle üreticiler tarafından kullanılırken, “dekorasyon ürünü” genellikle tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, duvar kaplama dekoratif ürünlerinde kumaş ve kağıt olmak üzere iki ana tip vardır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2022 Cuma 11:26
Duvar Örtüsü Kaplamaları
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Tapestry

Duvar Örtüsü Kaplamaları Nedir?

Duvar örtüsü dekoratif ürünleri en çok duvar kağıdının yerine kullanılır, aynı zamanda duvar kağıdı veya süslemenin tamamlayıcısı olarak da kullanılır. Üreticiler, herhangi bir iç tasarım temasını tamamlayabilecek çok çeşitli dokularda birçok farklı kumaş tasarımı sunar. Doku, aynı zamanda, sert yüzeyli duvar kağıdını yumuşak dokulu kumaşla değiştirerek, duvar kaplama dekoratif ürününün görünümünü de yumuşatır. Üreticiler ayrıca benzer doku ve renklerde birçok farklı türde kağıt tasarımı üretirler. Kağıdın dokusu, sert yüzeyli duvarların görünümünü yumuşatabilir veya odanın tasarım temasındaki diğer öğeleri tamamlayabilir. Duvar kaplamaları;

Kağıt,

Rulo,

Ahşap,

Boya

Malzemelerinden oluşabilir.

Duvar Örtüsü Kaplamaları Ne İşe Yarar?

Duvar kaplama dekoratif ürünler, bir odanın sadece bir kısmını veya tamamını süslemek için kullanılabilir. Kısmi oda dekorasyon fikirleri arasında koltuk arkalığı ve yatak örtüsü olarak veya pencere veya kapıdaki perdelere alternatif olarak perdelik kumaş parçaları kullanmak yer alır. Tam oda dekorasyon fikirleri, pencere işlemlerini gizlemek ve aynı ray sisteminden birden fazla duvar kaplaması dekoratif ürünü asmak için perdeler veya saçaklar kullanmayı içerir.

Bir örtü tül ile tutulabilir, böylece arkasındaki süslemeler örtünün panellerinden görülebilir. Alternatif olarak, perdelik şallar, her iki taraftaki süslemelerin estetik olarak birbirine uyması için saçaklara dikilebilir. Buna ek olarak, bir evde veya işyerinde farklı odalarda tutarlılık ve güzellik için pencere uygulamaları perdelerle eşleştirilebilir.

Duvar Örtüsü Kaplamaları Nereden Alınır?

Duvar kaplama dekoratif ürünleri genellikle rulo veya tabaka halinde satılır ve yerel bir mağazadan veya çevrimiçi olarak satın alınabilir. Uzunluk, ne kadar alanın dekorasyona ihtiyaç duyduğuna bağlıdır ve daha küçük alanlar için uygun daha kısa uzunluklardan daha geniş alanlar için uygun daha uzun uzunluklara kadar değişir. Diğer boyutlar, daha hassas ölçümler için istenirse metrekare, fit kare ve hatta santimetre karedir.

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