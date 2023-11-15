“DÜN”ün Tecrübesini “YARIN”lara aktaracak...

“DÜN VE YARIN” Kitabı Yaynlandı ...

Türkiye’de ilk defa bir cemaat yapılanmasını konu alan roman olması bakımından büyük önem taşıyan bu eser kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Merak uyandıran bir serüveni akıcı ve şairane bir üslupla kaleme alan Şair – Yazar Zekeriya Yılmaz bu romanda geride bıraktığımız çeyrek asırlık zamana ayna tutuyor.

Özellikle gençlerin hayata bakış açılarını genişletmeyi, kelime hazinelerini zenginleştirmeyi ve hayal güçlerini süslemeyi amaçladığını ifade eden yazar 'Dün ve Yarın' isimli eserinin tanıtım yazısında; “Bu kitapta halkın milli ve manevi duygularını suiistimal eden, kendi emellerini gerçekleştirmek için devletin kılcal damarlarına sızan bir örgütün elinde yitip giden gencecik hayatların sürükleyici hikayesini bulacaksınız...” ifadesini kullanmış.

ZEKERİYA YILMAZ KİMDİR?

Erzurum İli, Olur İlçesi, Şalpazarı Köyünde dünyaya geldi.

Oltu İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Yara Sızlar (şiir) ve Beni Ancak Babam Anlar (güldeste) isimli iki kitabının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda şiir, makale ve hikâyeleri yayınlandı.

Her daim araştırmaya, incelemeye, tefekkür etmeye, hayal kurmaya, okumaya ve yazmaya devam ediyor...

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)