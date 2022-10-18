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Çocuklar İçin Tüm Belediyelere Örnek Olacak Proje

Merkezefendi Belediyesi eski bir belediye otobüsünü, pazar yerinde alışverişe gelen ailelerin çocukları için harika bir oyun otobüsüne çevirdi. İçinde trambolinden top havuzuna, akıl oyunlarından tırmanma ağına kadar her şeyin düşünüldüğü otobüs; Oyun Terapi Market tarafından dizayn edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2022 Salı 12:28
Çocuklar İçin Tüm Belediyelere Örnek Olacak Proje
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Merkezefendi Belediyesi, eski bir belediye otobüsünü Oyun Terapi Market işbirliğiyle harika bir oyun otobüsüne dönüştürdü. Haftanın 7 günü farklı mahallelerde semt pazarlarının yanına park eden otobüs, pazarda alışveriş yapan ailelerin çocuklarına hizmet veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Anaokulu konseptindeki oyun otobüsünün içinde top havuzu, trambolin, tırmanma ağı ile çocukların akıl oyunları oynayabilecekleri, boyama yapabilecekleri 4 adet açılır kapanır masa ile çocukların çizgi film izlemeleri için televizyon bulunuyor. Otobüsün tavanı da sallanan kukla hayvanlarla dekore edilmiş durumda.

Klimasından döşemelerine kadar oyun otobüsünün tüm iç tasarımını yapan ve oyun gereçlerinin kurulumunu gerçekleştiren Oyun Terapi Market’in sahibi Gülşah Altıntaş, çocuklar ve aileleri çok mutlu eden bu proje ile ilgili bilgi verdi.

Merkezefendi Belediyesi’nin isteğiyle bir hafta gibi bir zamanda oyun otobüsünün kurulumunu tamamladıklarını kaydeden Gülşah Altıntaş, “Türkiye’de örneğine pek rastlanmayan şık, sade, ergonomik, güzel bir oyun otobüsü hazırladık. İçeriye çocukların kaba motor gelişimini destekleyen oyun gereçleri ile zeka gelişimini destekleyen akıl oyunları koyduk.  30 metrekare kapalı alana sahip oyun otobüsünden aynı anda 15-20 çocuk yararlanabiliyor” dedi.

Çocukların yaralanmaması için otobüsünün zemini  ve kenarlarını yumuşak malzemelerle kapladıklarını belirten Altıntaş, güvenlik kamerası ile takip edilen otobüse,  çocukların yazın sıcaktan kışın soğuktan etkilenmemesi için de klima sistemi kurulduğunu belirtti.

Gülşah Altıntaş şunları söyledi:

“Çocuklar oyun otobüsünü çok sevdiler. Pazara giden annelerine ‘Anne çabuk gelme’ diye tembih ediyorlar.  Belediyemiz otobüste bir bayan şoför görevlendirdi.  Bir de çocuklara göz kulak olan oyun ablamız var.  Gelen çocukları ebeveyn bilgilerini isim ve telefon numaralarını kaydettikten sonra teslim alınıyor. Görevliler çocuklara kek ve süt ikram ediyor. Çocuklar burada hoşça zaman geçiriyorlar, otobüsten çıkmak istemiyorlar. Ebeveynler de çocuklar da çok mutlu. Bu projenin diğer şehirlerdeki belediyelere de örnek olacağını düşünüyoruz.

Merkezefendi belediyemiz bu otobüsü daha sonra Denizli’nin köylerine götürerek köy çocuklarının da bundan yararlanmasını sağlayacak. Köylerde 6-7 yaşına gelmiş ama köyünden çıkmamış, hayatında hiç trambolin görmemiş çocuklar var. Onlar için bu tür projeler çok önemli. Çocuklarla ilgili marjinal şeyleri yapmayı seviyorum, onların mutlu olması için alanlar oluşturuyorum. Projeleri; çocukların gelişimine en uygun, en elverişli ve kullanışlı şekilde tasarlamaya çalışıyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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