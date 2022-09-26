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Candan Erçetin 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde Hayranlarıyla Buluştu

Ataşehir Belediyesi’nin yedincisini düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin beşinci gününde sahne alan Candan Erçetin’e, İstanbulluların ilgisi yoğun oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:13
Candan Erçetin 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde Hayranlarıyla Buluştu
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Ataşehir Belediyesi, müzik dünyasının önde gelen isimlerini 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Müzik kariyeri boyunca birbirinden başarılı işlere imza atan değerli sanatçı Candan Erçetin, Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve Ataşehir’in yeni açık hava konser alanı olan Atapark Konser Alanı’nda sahne aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Başladığı günden itibaren yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde, Candan Erçetin’in şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşayan İstanbullular, keyifli bir akşam yaşadı. Hep bir ağızdan Erçetin’e şarkılarında eşlik ettiler.

Konsere, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri ve Ataşehirli Muhtarlar katılım sağladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, değerli sanatçı Candan Erçetin’e plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Festivalde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi; “Ataşehir’e yeni bir konser alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbullular bu akşam yeni etkinlik alanımızı doldurarak, Candan Erçetin’in birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti. İlçemizde kültür ve sanata değer vermeye devam edeceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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