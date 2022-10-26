Beylikdüzü’nden “Eşitlik Yerelde Başlar” Mesajı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için adımlar atmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, “Yerel Yönetimlerde Toplumsal Eşitlik Çalışmaları ve Deneyim Paylaşımı” toplantısına ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonuyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Özgün Akduran Erol üstlendi. Toplantıya; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nazife Figen Karahan, Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Zeynel Abidin Yener, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediyesinin temsilcileri katılım sağladı. İBB’nin ardından ilçe belediyesi olarak ilk kez Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, cinsiyet eşitliği kavramı masaya yatırıldı. Toplantıda; yerel yönetimlerin mevcutta neler yaptığı, gelecekte hangi adımların atılması gerektiği ve Yerel Eşitlik Eylem Planları üzerine bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Eşitliği ve adaleti sağlamak zorundayız”

Toplantıda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yerel yöneticiler olarak yaptığımız her hizmette eşitliği ve adaleti sağlamak zorundayız. Kadınların kendilerine vakit ayırabilmeleri için kreş meselesini çok önemsiyoruz. Bir yandan yeni kreşler yaparken bir yandan da ilçemize Anne ve Çocuk Merkezleri kazandırıyoruz. Paylaşarak güzel projelerimizi daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Beylikdüzü Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bugün bu toplantıya katılım ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Birlik olmavurgusu yapıldı

Hem İBB’de hem de Beylikdüzü Belediyesi’nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yürüten Nazife Figen Karahan, “Beylikdüzü Belediyesi olarak 6 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı için kurumumuzdaki bürokrat arkadaşlarımız ve sahadaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kolay bir yol değil. Farklı yaşamları görünür kılmak için çabamız birlikte olsun. Hiçbirimizin emeği karşılıksız kalmayacak.” şeklinde konuştu.STK’ların önemine dikkat çeken Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu,“Eşitlik kavramına alerjisi olan bir toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasını savunmak çok zor bir iş. O nedenle biraz yavaş ilerleyen ama kalıcı bir süreç. Bu sürece özellikle sivil toplumun destek vermesi gerekiyor. Beylikdüzü’nde Sivil Toplumun başı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte yol yürümek umuduyla” ifadelerini kullandı. Toplantıda söz alan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan ise belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarını aktardı.

Foggo: Beslenme Saati inanılmaz bir proje

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ise “Krizin ve yoksulluğun derinleştiği bu zamanda eşitsizlikte derinleşiyor. Sadece kadın ve erkek arasında değil, çocuklar arasında da eşitsizlik var. Önümüzdeki dönemde bunu daha çok konuşacağız. Bu noktada Beylikdüzü Belediyesi’nin Beslenme Saati projesi gerçekten inanılmaz bir proje. Çocuklar beslenme saatinde o travmayı yaşarken kadınlar da aynı duygularla o travmayı yaşıyor. Bu projeyi bütün belediyeler yapmalı” şeklinde konuştu.

Yerel Eşitlik Eylem Planları’nın önemine dikkat çekildi

Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi ile Yerel Eşitlik Eylem Planları’na vurgu yapan Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Zeynel Abidin Yener, “İstanbul Sözleşmesikırmızı çizgimiz. Bu sözleşmenin tartışmasız tekrardan imzalanması gerektiği hususunda hemfikir olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü toplantının ise kadının toplumda nasıl mutlu olabileceği, karşılaştıklarısorunlar ve bu sorunların çözümlerine katkı sunacak. Sorunların tespiti ve çözümü, bir vizyon belirlenmesi, bu vizyonun yerel yönetimlerden başlayıp ülke politikaları haline getirilmesi adına Yerel Eşitlik Eylem Planları’nın önemli olduğuna inanıyorum. Yerel yönetimlerin bu planlara gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

