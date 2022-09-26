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“Başkan Bozkurt: Bu Ülkede Özgürce Yaşayabiliyorsak Şehit Ve Gazilerimiz Sayesindedir”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. “Bu ülkede özgürce yaşamamızın nedeni şehit ve gazilerimizdir” diyen Başkan Bozkurt’a gaziler, 81 il ile Kore ve Kıbrıs’tan alınan ‘Şehit Toprağı’ hediye etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:36
“Başkan Bozkurt: Bu Ülkede Özgürce Yaşayabiliyorsak Şehit Ve Gazilerimiz Sayesindedir”
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Esenyurt Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde şehit yakınları, gaziler ve aileleri için yemek programı düzenledi. Gazilerin, Başkan Bozkurt’a 81 il ile Kore ve Kıbrıs’tan alınan şehit toprağı hediye ettiği programda, belediyenin müzik öğretmenleri de gece boyunca kahramanlık türkülerini seslendirdi.Esenyurt’ta gaziler ve şehitler için geleneksel hale getirilen programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnettarlığımı buradan belirtiyorum. Bugün burada özgürce yaşamamızın en büyük payı onlarındır” diye konuştu.Programa Başkan Bozkurt’un yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul 3. Bölge Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Şehit Aileleri Derneği Esenyurt Şube Başkanı Yücel Karakaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şube Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, DP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, siyasi parti ve kent konseyi temsilcileri de katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“Bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz”

Bundan sonraki süreçlerde bu tür programların devam edeceğini belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi:“Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Güvenlik, güvendiğimiz birçok ülkeden daha önemli. Biliyorsunuz birçok ülkenin tarih boyunca bu topraklarda gözü olmuştur. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyor; bu duygu ve düşüncelerimizi de çocuklarımıza, torunlarımıza aktardığımız için birlik ve beraberliğimizi koruyoruz. Bu vatan için canlarını ortaya koyan her biri canı ayrı ayrı anmayı ihmal etmeyelim. Biz bu etkinliğin üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önce yapılmaması başka bir sorun. Bundan sonra da devam ettireceğiz.”

“İlk defa gazi olarak tanıtıldık”

Başkan Bozkurt sayesinde Esenyurt’ta ‘Gazi’ olarak tanıtıldıklarını ifade eden Gazi Akbey Yıldız şöyle konuştu:“25 yıldır Esenyurt’tayım. Üçdört tane belediye başkanı geçti. İlk defa Sayın Başkanımız bizi ‘Gazi’ olarak tanıttı, kimse bizi gazi olarak tanımıyordu. Bizi Esenyurt’a tanıttı. Ona minnettarız.”Kıbrıs Gazisi Aziz Tuna ise “Gaziler Günü’müzde bizi yalnız bırakmayan Sayın Başkanımız Kemal Bey’e teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Kendileri her zaman yanımızda” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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