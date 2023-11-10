Aman Dikkat Şantaj Çetesi İş Başında (VİDEO)

Yine İddiaya göre Şantajcı Yusuf Özyıldırım isimli şahıs İş adamlarına “Fetö’cü, Örgüt üyesi, Hırsız, Sahtekar ve Dolandırıcı” gibi karalamalar yaparak videolar hazırlayıp sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Ve daha sonra videoları YouTube den kaldırması işin İş adamlarından ev ,araba ve hatta bina istiyor…

Kendisinin Gazeteci ve özel bir dedktif olduğunu iddia eden Yusuf Özyıldırım isimli Şantajcının geçtiğimiz gün son olarak YouTube üzerinde paylaştığı bir videoda biz boş adam değiliz. benim arkamda abilerim var. Aslananlar gibi dört tane dedktif arkadaşım var deyip tehditler savuran ve iş adamında bir araba birde beş katlı bir bina istiyor. Hakkında Açılan davaların bir çoğundan hapis ve para cezası olan Yusuf Özyıldırım sırra kadem bastı ve bir anda ortadan kaybolup izini kaybettirdiği söyleniyor.