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Aman Dikkat Şantaj Çetesi İş Başında (VİDEO)

İddiaya göre İstanbul’da sosyal paylaşım sitelerinde açtığı sahte hesaplarla bir çok iş adamına iftiralar atarak şantajla yüksek meblalarda paralar isteyen Yusuf Özyıldırım isimli şantajcı kayıplara karışıp YouTube üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2023 Cuma 19:00
Aman Dikkat Şantaj Çetesi İş Başında (VİDEO)
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Yine İddiaya göre Şantajcı Yusuf Özyıldırım isimli şahıs İş adamlarına “Fetö’cü, Örgüt üyesi, Hırsız, Sahtekar ve Dolandırıcı” gibi karalamalar yaparak videolar hazırlayıp sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Ve daha sonra videoları YouTube den kaldırması işin İş adamlarından ev ,araba ve hatta bina istiyor…

Kendisinin Gazeteci ve özel bir dedktif olduğunu iddia eden Yusuf Özyıldırım isimli Şantajcının geçtiğimiz gün son olarak YouTube üzerinde paylaştığı bir videoda biz boş adam değiliz. benim arkamda abilerim var. Aslananlar gibi dört tane dedktif arkadaşım var deyip tehditler savuran ve iş adamında bir araba birde beş katlı bir bina istiyor. Hakkında Açılan davaların bir çoğundan hapis ve para cezası olan Yusuf Özyıldırım sırra kadem bastı ve bir anda ortadan kaybolup izini kaybettirdiği söyleniyor.

Son Güncelleme: 10.11.2023 19:05
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