Açık Hava Reklam Ajansı Nasıl Bulunur?

Açık hava reklamcılığı; her gün karşılaştığımız reklamları ifade eder. Duvar giydirme, otobüs durakları, otobüs giydirme, billboard ve megaboard kiralama gibi seçenekler ile tüketicilere sunulur. Ayrıca, alışveriş merkezi içi reklam uygulamalarına da sıklıkla rastlanır. Hatta, asansör giydirme dahi açık hava reklamcılığı içerisinde kendisine yer bulur. Birçok marka; Açık hava Reklam Ajansı arayışındadır.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Açık Hava Reklam Ajansı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Açık hava reklamcılığı; Türkiye’de çok fazla tercih edilir. Hatta, diğer reklamcılık türleri ile kıyaslandığında kendisine üst sıralarda yer bulur. Açık hava reklam ajanslarının sayısı bir hayli fazladır. Ancak, her birisinin hizmet kalitesi aynı değildir. Her şeyden önce, bu işi çok uzun süreden bu yana yapan, tecrübeli bir ajans tercih edilmelidir. Ajansın referansları sağlam olmalıdır. Ayrıca, ajansın internet sitesinde geçmiş çalışmaları hakkında bilgi yer almalıdır. Yapılan işlere dair bilgilerin yer alması; ajansın profesyonel ve güvenilir nitelikte olduğunu gösterir.

Açık hava reklam ajansı; bir ekibe sahip olmalıdır. Tüm işleri tek kişinin veya ajans dışı birilerinin yaptığı hallerde herhangi bir başarıdan söz edilemez. Bünyesinde reklamcılığın farklı alanlarında uzmanlaşmış kişiler barındıran bir ajansın en iyi tercih olduğu söylenebilir. Ayrıca, açık hava reklam ajansı; fiyat performans kriteri bakımından beklentileri karşılamalıdır. Reklam vermek isteyen kişi veya kurumun hedeflerine ve beklentilerine uygun bir planlama ile sürece başlanmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



Açık Hava Reklamcılığının Avantajları Nelerdir?

Açık hava reklamcılığı; hedef kitleye en kısa sürede ulaşmak isteyenler tarafından tercih edilir. Ayrıca, geleneksel bir yöntem olmasından dolayı değerlidir. Bunun yanı sıra, diğer avantajlarından şu şekilde bahsedilebilir.