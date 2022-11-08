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3 aylık bebek annesi Hamide, İstanbul Maratonu’nda şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan ve bu yıl 4’'üncüsü düzenlenen İstanbul Maratonu’nda şampiyon oldu. Tekerlekli sandalye kategorisinde kadınlarda birinci olan 3 aylık bebek annesi Hamide Doğangün’ün başarısı herkesten alkış aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:13
3 aylık bebek annesi Hamide, İstanbul Maratonu’nda şampiyon oldu
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World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu'nda heyecan 44. kez yaşandı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 6 sporcu yer aldı. Sporcular arasında 3 ay önce anne olan Hamide Doğangün de hazır bulundu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

6 sporcu dereceye girdi

Yarışmada Bağcılarlı sporcular, tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen koşucular, yarışı Sultanahmet Meydanı’nda tamamladı. Maratondaki parkurda çok iyi bir performans sergileyen Bağcılarlı atletler, ipi en önde göğüslemeyi başardı. Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay birinci, Birol Kamar ikinci oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün ilk sırayı, Zübeyde Süpürgeci ikinci sırayı Zeynep Acet ise üçüncü sırayı alarak büyük başarı gösterdi.

Sporcularımızı tebrik ediyorum

Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Dünyanın izlediği bu maratonda özverili mücadeleleriyle şampiyon olan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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