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24 Kasım’da Öğretmenlere Ücretsiz Ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü birbirinden farklı kampanyalarla kutluyor. Bu kapsamda; İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İBB bünyesindeki müzelerde öğretmenler ve birinci derece yakınları, indirimli gezebilecek. İstanbul Kitapçısı’nda seçili kitaplarda öğretmenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2022 Salı 12:30
24 Kasım’da Öğretmenlere Ücretsiz Ulaşım
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bu günü, bir dizi hediyeler ile karşılıyor. BELBİM A.Ş.’nin kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak. Öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

SARAÇHANE / İSTANBUL

İSTANBUL KİTAPÇISI’NDAN YÜZDE 25 İNDİRİM

İstanbul Kitapçısı şubelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir diğer kampanya ise İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak. 

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ise, önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze’de öğretmenlik yapan çalışanlarına özel bir kutlama yapacak. Öğretmenlere pasta kesilip, canlı müzik eşliğinde Öğretmenler Günü kutlanacak. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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