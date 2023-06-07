Rams City Haliç Nerede ? Halkı Kandırmak Suçtur (VİDEOLU)

EY RAMS HALK’A YALAN SÖYLEMEK SUÇTUR

Sokak’ta soru sorduğumuz bir çok vatandaş halka yalan söylenen reklamlar ile alakalı çok ilginç sözler sarf etti. Bir vatandaşın ben 40 yıllı Eyüp’lüyüm bu projenin reklamlarını görünce acaba nerede diye internet üzerinde araştırma yaptım.

Ancak ne yazık ki Haliçte böyle bir proje göremedim. Günler sonra Minibüs ile Topkapı’ya giderken Haliç ile alakası olmayan Demirkapı’da yani eski Uzel Traktör fabrikasının olduğu Demirkapı’da olduğunu gördüm diyerek tepki gösterdi.

İSTANBUL’A NASIL VE NE İÇİN İHANET ETTİLER ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 yılında Esenler’de katıldığı bir toplantıda Muhalefetin gündeme getiremediği imar hovardalığı konusunda cesur bir çıkış yaparak “İstanbul’a ihanet ettik ben de bundan sorumluyum dedi” Herkes muhalefet bu itiraf ve tespitten sonra bu konu hakkında artık yıllarca konuşur dediği halde ne yazık ki bu imar kirliliği ve yolsuzluğu içinde payı olan muhalefet sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye devam etti.

Ancak zaten 2009 yılında İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra bu tür konular ile alakalı haberler yapan,makaleler yazan ve tv programları yapan Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner bu konuya sessiz kalmayarak gündemine aldı ve Erdoğan’ın çok haklı olduğunu vugulayarak İstanbul 1264 Latin saldırısında bile bu kadar hırpalanmamıştı diyerek konuya eğildi ve sayısız haber yaptı.

ÇEVREYE DUYARLI GAZETECİ YAZAR HSÜEYİN ÇETİNER BU KONUYA NEŞTER VURUYOR

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner; Eylül 2009’da İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra ahbap çavuş ilişikleri kapsamında verilen imarları eleştiren çok sayıda haber,makale ve Tv Programları yaparak davalarla muhatap olmasına rağmen cesur çalışmalarına devam ediyor.

Çetiner 2015 yılında özellikle Ataköy sahilini mahveden ve Kıyı kanununa muhalefet edilerek imar izni verilen Kuzu İnşaat A.Ş. nin “SEA PEARL” Deniz incisi manasına gelen isim ile yaptığı proje ile alakalı sayısız habere imza attı.

Çetiner, İstanbul Mimarlar odası başta olmak üzere uzmanlardan görüş alarak yaptığı manşet haberler ve makaleler ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını savundu.

Hüseyin Çetiner’in yaptığı haklı haberlerden dolayı hakkında bu şirket başta olmak üzere sayısız davalar açıldı.

TÜRKİYE’de Onurlu ve dürüst yargıçlar olduğu için belgeli ve doğru haberler yapan İstanbul Times Gazetesi, Çetiner Radyo Tv.Gazetecilik Yayıncılık San.Tic. A.Ş.ve Hüseyin Çetiner hakkında akla hayale gelmeyen şekilde açılan yüzlerce davadan berat aldık.

GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER NELER SÖYLEDİ ;

“Son 20 yılda İstanbul’da 2000 yıldır 3 imparatorluğun ve 85 yıllık cumhuriyet hükümetlerinin 25 cent’e muhtaç oldukları dönemde bile imar’a açıp gelir elde etmeyi düşünmedikleri halde ne yazık ki son 20 yılda Bakırköy sahili, Zeytinburnu sahili ve çevresi,Basın ekspres yolu taşkın alanları,Esenyurt Haramidere Başta olmak üzere ahbap çavuş ilişkilerine göre imar izni verilen sayısız yapı var.

Marmara depreminin kapıda olduğu bu günlerde İstanbul halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yüzlerce proje ve cafcaflı isimler ile çok pahalı siteler Kısa bir süre önce Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem öncesi Hatay,Kahramanmaraş,Malatya ve Adıyaman’da şatafatlı isimlere Cennetten bir köşe diyerek çok yüksek bedeller ile halka satılan konutların on binlerce vatandaşımıza mezar olduğunu hepimiz canlı yayınlarda günlerce izledik.

Allah korusun beklenen Marmara Depremi olup yüz binlerce insan acı ve ızdırap yaşamadan önce herkes tedbirini alsın düşüncesi ile okurlarımıza bu uyarı haberimizi servis ediyoruz.

Biz kimseyi suçlamıyoruz ancak ileri de yaşanması muhtemel olaylar karşısında okurlarımızı bilgi sahibi yamak adına yapmamız gereken haber çalışmalarını da yapmak zorundayız.

Hepimiz 6 şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinde bölgede CENNETEN bir köşe sloganları ile reklamı yapılıp satılan ancak yüzlerce hatta bilerce kişiye mezar olan şatafatlı siteleri unutmuş değiliz.

Uzmanlar sık sık muhtemel bir Marmara depreminin yıkıcı etkisi daha fazla olur diyorlar.

SULUKULE’YE DAHA YAKIN, ŞEHİTLİĞİN VE MEZARLIĞIN YANI BAŞINDA ONLARCA KAT İNŞAAT YAPMAK DOĞRU MU ?

İstanbul Times Medya Grubu olarak hiçbir zaman masa başı haber yapmadan alana inerek halkın içinde olduk.

İşte Rams City Haliç’in halkı aldatarak yaptığı yanıtlığı reklamlara dikkat çekmek için proje bölgesine gittik. Sulukule’de aracımızın kilometresini açarak projenin Demirkapı tarafına gittik yaklaşık olarak Sulukule’den buraya kadar mesafenin yaklaşık 1.5 km olduğunu gördük.

Axis tarafına ise 2.2 Km olduğunu tespit ettik. Zaten Edirnekapı Şehitlik ve mezarlığına ise yapışık bir yerde olduğunu video kaydında göreceksiniz.Buna rağmen Rams ‘ın yanıltıcı reklam yaparak Haliç ile alakası olmayan bir lokasyon’u sanki Haliç’miş gibi göstermesi en basit ifadesi ile alıcıyı yanıltmaya yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.

Haberimizi yayınlamadan önce Rams’ın yetkilerine de söz hakkı vererek açıklamaları var ise yayınlayabileceğimizi ifade ettik ancak dönüş yapma gereği duymadılar.

İŞTE O SORULARIMIZ :

1-Neden Demirkapı’da olan Projeniz sanki Haliçte imiş gibi reklam yaparak alıcılarınızı yanıltıyorsunuz ?

2-Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin ebedi istirahate çekildiği Edirnekapı Şehitliğine yapışık bir yerde onlarca yüksek katlı proje yapmanız şehitlerimize karşı bir saygısızlık değil mi ?

3-Eğer mutlaka projenizi bir bölge ismi ile anacak iseniz size daha yakın olan Sulukule ibaresi yerine size daha çok uzak olduğu halde neden Haliç ismini yanıltıcı bir şekilde kullanıyorsunuz ?

4-Yanıltıcı bir şekilde alıcılarınızı yanıltmaya yönelik yaptığınız reklamlardan dolayı alcılarınız başta olmak üzere halktan özür dileyecek misiniz ?

Alında sorulacak o kadar çok soru var ancak bir şimdilik bu kadarı ile yetineceğiz.

Sayfalarımızı halkımızdan gelecek yeni bilgi ve belgelere açıktır. Aynı zamanda Rams firmasının da halk’tan özür dileyeceği mesajını burada yayınlayabiliriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)