Başkan Özer’den bir rekor daha... 6 ayda 100 bin ton asfalt ve 120 bin metrekare parke yol yaptı

Esenyurt’taki bozuk yol sorunu Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in çabalarıyla çözüme kavuşuyor. Türkiye’de bir rekora imza atan Esenyurt Belediyesi, 6 ayda 100 bin 702 ton asfalt ve 120 bin 794 metrekare parke yol yaptı. İlçede uzun yıllardır çözülmeyen bozuk yol sorununu ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışan ekipler, kısa sürede tahrip olan yolları yeniledi. Esenyurtlulara daha kolay ve konforlu ulaşım sunabilmek için çalışan ekipler, binlerce noktadaki bozuk yollara da anında müdahale etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“ULAŞILABİLİR BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Esenyurt’u ulaşılabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Türkiye’de bir rekora imza atarak 100 bin ton asfalt döktük, 60 caddemizi asfaltla buluşturduk. Bununla da yetinmedik, bordür taşlarını yenileyerek bozuk yollarımızı onardık. Bir kanaviçe örer gibi Esenyurt'umuzun caddelerini, sokaklarını hizmetle örüyoruz ve Esenyurt'ta yeni bir model uyguluyoruz. Bu modeli İstanbul'a, oradan da Türkiye'ye hediye edeceğiz” dedi.

YAYA GEÇİTLERİ VE KASİSLER BOYANIYOR

Ekipler, asfalt ve parke çalışmalarının ardından trafik akışını sağlayan yaya geçitleri ve kasislerdeki işaret boyalarını da yeniliyor. Hem hava şartlarından hem de kullanımdan kaynaklı solarak veya silinerek tehlike oluşturan işaretler, özel boya uygulamasıyla belirginleştiriliyor. Bu sayede sürücülerin çizgileri erken fark etmeleri sağlanırken yayaların ise can ve mal güvenliği korunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)