ESENYURT’TA 3 ANA ARTERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KAVŞAK GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Esenyurt’ta yol bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan kavşakta geometrik düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları başlatıldı. İlçenin iki önemli noktası olan Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesini birbirine bağlayan kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak bir çalışma başlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

1587. Sokak ile 1618. Sokak’ın geçiş noktasında bulunan kavşakta yapılan gerekli alt yapı çalışmalarının ardından sinyal direkleri takılarak refüj çalışmaları yapılacak. Kısa sürede tamamlanması öngörülen çalışma ile söz konusu kavşakta trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Yolların güvenliği noktasında vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetleri de gündemlerine alan belediye yetkilileri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

“Esenyurt’ta Güvenli Yollar İçin Çalışıyoruz”

Kavşakta yolu daha güvenli hale getirmek için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş şöyle konuştu: “Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587. Sokak ile 1618. Sokak kesiminde bulunmaktayız. Akçaburgaz sanayi bölgesi ile Kıraç bölgesi arasında bağlantıyı sağlayan bu yolların açılmasıyla birlikte bulunmuş olduğumuz kesim Esenyurtlular için önemli bir uğrak noktasına dönüştü.

Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak bu kavşakta bir sinyalize projesi üzerine çalıştık. Ekipler sahada ve projenin uygulamasını yapıyorlar. Sinyal direkleri için gerekli beton blokların yerleştirmesi yapılıyor. Proje tamamlandığında bu yolu artık trafik ışıklı, sinyalli olarak Esenyurtluların kullanımına sunacağız. Kavşağı Esenyurtlular için daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirmiş olacağız.”

Kaynak;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)