banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.210,21
ALTIN
1.071,98
DOLAR
18,65
STERLİN
22,93
EURO
19,72
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli...
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Son Dakika
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği...
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı...
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale Devam Ediyor
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale...

Vatandaşların Hayatını Kolaylaştıran Hizmet

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sürdürdüğü ‘Hasta Nakil Ambulansı’ hizmeti ile birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Aralık 2022 Pazartesi 09:59
Vatandaşların Hayatını Kolaylaştıran Hizmet
banner171

Kendi imkânları ile hastaneye gidemeyen yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken hastalar için hizmet veren Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı birimi, insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat boyunca görev yapan birim, hastane randevusu ve emar, tomografi gibi tüm tedavi işlemleri, diyaliz işlemleri gibi ambulans gerektiren hastalıklarda vatandaşları evinden alarak, hasta nakil ambulansları ve mobil sağlık araçlarıyla İstanbul içi hastanelere naklini gerçekleştiriyor. Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastaların ise hastanelerden alınarak evlerine ulaşımı sağlanıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Birimden 3-4 gün önceden randevu almalı

Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin 3 veya 4 gün önceden randevu almaları gerekiyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğunluk olmaması durumunda gün içerisinde talep edilen randevulara da dönüş yapıyor. Vatandaşlar randevularını, belediyenin 0212 620 22 20 numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlanıp kolaylıkla alabiliyor. Ayrıca hasta nakil hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların hastaneden randevu almış olmaları ve tedavi işlemlerinin tamamlanıp taburcu olmaları gerekiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı
Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı
“Esak” Doğal Afetlere Hazırlanıyor
“Esak” Doğal Afetlere Hazırlanıyor
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç Esenyurt’ta Seminer Verdi
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç Esenyurt’ta Seminer Verdi
Öğretmenler Doyasıya Eğlendi “Esenyurt’taki 350 Bin Çocuk ve Genç Size Emanet”
Öğretmenler Doyasıya Eğlendi “Esenyurt’taki 350 Bin Çocuk ve Genç Size Emanet”
Esenyurt’ta Okullar Titizlikle İlaçlanıyor
Esenyurt’ta Okullar Titizlikle İlaçlanıyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169