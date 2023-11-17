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Üniversite Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, mahalle afet gönüllüsü olmak isteyen üniversite öğrencilerine, afet bilinci eğitimi ve ilk yardım eğitimi veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Kasım 2023 Cuma 11:57
Üniversite Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
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İlçeyi deprem bilinçli bir kent yapma amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu sefer ki rotasını üniversitelere çevirdi. Esenyurt belediye binasında deprem bilinci eğitimi veren belediye ekipleri, gençleri olası afetlere karşı bilinçlendirdi. Verilen eğitimlerin ardından öğrencilere afet çantası ve katılım sertifikası takdim eden belediye yetkilileri, afet bilinci eğitimlerinin ilçenin tümünde devam edeceğini söylerken, üniversite öğrencileri ise Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Esenyurt bilinçleniyor

Afet bilinci eğitimlerinin ilçenin tümüne dağılacağını belirten Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş şöyle konuştu: “Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak depreme karşı önlem kapsamında birçok çalışma yapmaktayız.

Bunlardan bir tanesi de özellikle öğrencilerimizi eğitmek. Mahalle afet gönüllüsü olmak isteyen üniversite öğrencilerine bugün burada deprem bilinci eğitimi verdik.

Bu eğitimlerin içeriği; deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler oldu.

Daha sonrasında ise öğrencilerimize, Esenyurt Belediyesi’ne ait olan tam donanımlı arama kurtarma araçlarımızı ve malzemelerimizi tanıtarak nasıl kullanıldıklarını anlattık.

Eğitimimizi öğrencilere deprem çantası ve katılım sertifikalarını vererek sonlandırdık.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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