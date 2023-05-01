banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.617,93
ALTIN
1.238,67
DOLAR
19,46
STERLİN
24,48
EURO
21,46
İmamoğlu: Kamuyu Zarara Uğratacak Yatırımların Devri İstanbul'da Bitmiştir, Bütün Türkiye'de de Bitecektir (VİDEOLU)
Son Dakika
İmamoğlu: Kamuyu Zarara Uğratacak Yatırımların...
İmamaoğlu'na Alanya'dan Sevgi Seliyle Karşılandı
Son Dakika
İmamaoğlu'na Alanya'dan Sevgi Seliyle Karşılandı
İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel Dönüşümün Önünde Hiç Bir Engel Bırakmayacağız
Son Dakika
İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel...
Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu Başladı
Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu...

Sağlık Emekçilerine Anlamlı Ziyaret

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki laborant ve veteriner hekimleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:17
Sağlık Emekçilerine Anlamlı Ziyaret
banner171

Esenyurt Belediyesi,  ilçedeki laborant ve veteriner hekimleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Esenyurt Belediyesi, Dünya Laborantlar Günü ve Veteriner Hekimler Günü’nü unutmadı.  Laborantları ve veteriner hekimleri iş yerinde ziyaret eden ekipler hem günlerini kutladı hem de onlar için hazırlanan hediyeleri verdi. Ekipler, emekçiler ile sohbet ederek sağlık dalında çalışan emekçilerin büyük emekler sarf ettiğini ve verdikleri çabaların paha biçilemez olduğunu ifade etti. Laborantlar ve veterinerler de bu anlamlı ziyaret için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler Bu Kursta Meslek Öğreniyor
Gençler Bu Kursta Meslek Öğreniyor
Başkan Bozkurt, Çevre Teknolojileri Zirvesinde Konuştu:
Başkan Bozkurt, Çevre Teknolojileri Zirvesinde Konuştu:
Asırlık çınarlara bayram tıraşı
Asırlık çınarlara bayram tıraşı
Esenyurtlu Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı
Esenyurtlu Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı
Başkan Bozkurt: “Bu Ülke Şehit Ve Gazileri Sayesinde Geleceğe Güvenle Bakıyor ”
Başkan Bozkurt: “Bu Ülke Şehit Ve Gazileri Sayesinde Geleceğe Güvenle Bakıyor ”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169