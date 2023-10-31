On Binler Bayraklarıyla Esenyurt2taki 100. Yıl Coşkusuna Katıldı

Cumhuriyet’in 100. yıldönümü için özel etkinlikler hazırlayan Esenyurt Belediyesi’nin, üç gün sürecek kutlama etkinlikleri, 29 Ekim akşamı düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da katıldığı yürüyüş, Yeni Belediye Meydanı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Büyük bir coşkuya sahne olan yürüyüşe, yediden yetmişe binlerce Esenyurtlu katıldı. Fener alayı yürüyüşü ile başlayan 100. yıl coşkusu, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Cumhuriyet Konseri ile devam etti. Rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer’in sahne aldığı konsere Esenyurtluların ilgisi yoğun oldu. Meydanı dolduran binlerce Esenyurtlunun eşlik ettiği Sagopa Kajmer, “366. Gün”, “Ateşten Gömlek” ve “Baytar” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

“GENÇ CUMHURİYET KENDİ UÇAĞINI, ARABASINI, DEMİR YOLLARINI YAPTI”

Konser arasında Esenyurtlulara seslenen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Başkan Bozkurt, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100 yıl geride kaldı. Emperyalizm, Cumhuriyet yaşamasın diye büyük çabalar sarf etti. Cumhuriyetin ilk yıllarında birçok zorlukla karşılaşıldı ama buna rağmen kendi uçağını yapan, arabasını yapan, demir yollarını yapan ülke oldu. Genç yaşında, ilk 10 yılında Danimarka’ya uçak sattık, birçok iş başarıldı. Bu inançla oldu, çalışmayla oldu, birlikle oldu, beraberlikle oldu” diye konuştu.

KUTLAMALAR BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Esenyurt’taki 100. yıl kutlamaları bu akşam da devam edecek. Saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda “Cumhuriyetimizin Yüz'leri Ozanlarımız” konseri gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük halk ozanlarının anılacağı konserde; Belkıs Akkale, Onur Akın, Mehmet Gümüş, Tolga Sağ, Ufuk Beydemir, Grup Gündoğarken, Esra Öztürk ve Mustafa Özarslan sahne alacak.

100. yıl kutlamalarının son etkinliği ise 1 Kasım Çarşamba akşamı, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneleyeceği “Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor” başlıklı dans koreografisi olacak. Gösteri, Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 20.00’da başlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)