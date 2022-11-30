Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı

Esenyurt Belediyesi çocukların küçük yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması, ağız ve diş sağlığına önem vermesi için kendi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, çeşitli oyun ve tiyatro gösterileri ile diş sağlığının önemi ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Minikler, oynananeğitici oyunlar ile hem bilinçlendi hem de doyasıya eğlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )