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Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı

‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında, çocuklarda diş sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenleyen Esenyurt Belediyesi,etkinliğe katılan minikleridiş sağlığının önemine dair hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:54
Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı
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Esenyurt Belediyesi çocukların küçük yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması, ağız ve diş sağlığına önem vermesi için kendi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, çeşitli oyun ve tiyatro gösterileri ile diş sağlığının önemi ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Minikler, oynananeğitici oyunlar ile hem bilinçlendi hem de doyasıya eğlendi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 


Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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