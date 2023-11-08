Lösemili çocuklardan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Esenyurt’ta yaşayan lösemili çocuklar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Lösemiye karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Muhammet Kayıkçı ve Eslem Bağlan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları ziyarette Başkan Bozkurt ile sohbet etti.

Verdikleri bu mücadelenin onları her zorluğa karşı daha güçlü yapacağını ifade eden Bozkurt, ziyarette çocuklara hediye verdi. Bozkurt, LÖSEV’in bu yılki “Sevgi, Umut, İyilik.

Biz Kazanacağız” sloganıyla video çekerek hastalıkla mücadele edenlerin seslerine ortak oldu.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Ayşe Nur Bayazıt verdiği tüm desteklerden dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)