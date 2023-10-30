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İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt' ta 100. Yıl Coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Önceki yıllara nazaran daha yoğun bir kalabalığın katıldığı törende, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları, saygı ve minnetle anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2023 Pazartesi 10:54
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt' ta 100. Yıl Coşkusu
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Esenyurt’ta coşkulu bir kalabalığın katıldığı çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan törende, sırasıyla Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Muzaffer Oğuz ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Atatürk anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Önceki yıllara oranla daha yoğun bir katılımın gerçekleştiği törene, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra yediden yetmişe çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

YIL COŞKUSU TÜM ESENYURT’U SARACAK

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü için Esenyurt’ta bir dizi kutlama etkinliği hazırlandı. 29 Ekim Pazar sabahı Esenyurt Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında, aynı gün saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Esenyurt Kaymakamlığı ve Esenyurt Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği bir kutlama töreni gerçekleştirilecek. Törende, ilçedeki öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladıkları gösteriler yer alacak.

Günün ikinci etkinliği, Esenyurt Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği meşaleli 'Fener Alayı Yürüyüşü'. Esenyurt Belediyesi’nin önündeki Yeni Belediye Meydanı’nda saat 19.00’da başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndan sona erecek.

Günün son etkinliği ise rap müziğin ünlü ismi Sagopa Kajmer’in sahne alacağı 'Cumhuriyet Konseri' olacak. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan konserin başlama saati 20.30.

CUMHURİYETİN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK OZANLAR UNUTULMADI

Esenyurt’taki 100. yıl kutlamaları bunlarla sınırlı kalmayacak. 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.30’da "Cumhuriyetimizin Yüz'leri Ozanlarımız" konseri gerçekleştirilecek. Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük halk ozanlarının anılacağı konserde, Belkıs Akkale, Onur Akın, Mehmet Gümüş, Tolga Sağ, Ufuk Beydemir, Grup Gündoğarken, Esra Öztürk ve Mustafa Özarslan sahne alacak.

100. yıl kutlamalarının son etkinliği ise 1 Kasım Çarşamba akşamı, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneleyeceği “Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" dans koreografisi. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan gösterinin başlama saati ise 20.00.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

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