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İstanbul'un 1 Milyon Nüfuslu İlçesi Esenyurt' lulara Hizmete AKP Ve MHP’ Den Hayır !

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, artan maliyetler ve yüksek enflasyon sebebiyle meclisten istenen “ek ödenek” kısıtlanarak kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt: “Kreşlerde eğitim alan çocukların yemeği için istediğimiz ödeneğe dahi hayır diyorsunuz. Ülkedeki kötü ekonominin sorumlusu ben değilim. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2023 Cumartesi 15:27
İstanbul'un 1 Milyon Nüfuslu İlçesi Esenyurt' lulara Hizmete AKP Ve MHP’ Den Hayır !
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Esenyurt Belediye Meclisi’nin Eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlığında gerçekleşti. Uzun süren ve gündem maddeleri üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı mecliste, Başkan Bozkurt, yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için meclisten ek ödenek talebinde bulundu. 1 milyar 221 milyon 800 bin TL olarak talep edilen ek ödenek, komisyonda kısıtlama getirilerek 580 milyon 742 bin TL olarak kabul edildi. Mecliste, AKP ve MHP üyelerinin oylarıyla personel giderleri ve ulaşım hizmetleri dışında 56 ayrı hizmete ödenek çıkmadı. Esenyurt, bu kararla İstanbul’da bütçe talebi kısıtlanarak kabul edilen tek belediye oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

“Hatalarınızı ben düzeltiyorum”

Ek ödenek oylamasından önce bir sunum gerçekleştiren ve bütçe talebinin gerekçelerini anlatan Bozkurt, yüksek enflasyon rakamlarına dikkat çekerek: “Bu ortamda istediğimiz yüzde 36 ek ödenek dahi kabul edilmedi. Ülkeyi batacak hale getirdiniz. Geçmiş dönemde yaptığınız hataları ben düzeltiyorum. Giderlerin artmasının nedeni bizden kaynaklanan bir şey değil, enflasyon. Ben devraldığımda Esenyurt Belediyesinin uçan kuşa borcu vardı. SKK ödemeleri bile yapılmamıştı, şimdi 1 TL borcumuz yok ama siz, çocuklara vereceğimiz yemekten, öğretmen maaşlarına ve kamulaştırma işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyulan mahkeme harç, gider, kamulaştırma bedellerine kadar hayır diyorsunuz. Bunu vicdanınız nasıl kabul ediyor?” diye konuştu.

“Karneniz ortada”

Diğer belediyelerin haziran ayında talep ettiği ek bütçe oranlarından örnekler veren Başkan Bozkurt, geçmiş dönemde yüksek gelire rağmen belediye bütçesinin açık verdiğini belirterek şöyle konuştu: “Karneniz ortada. Batırmışsınız. Her yıl ek bütçe yapmışsınız. 2017 yılında %10 enflasyonda 1,5 milyar bütçe varken ek bütçe yapmışsınız. Yaptığınız hataları düzeltmekten yoruldum. Ben bu toplumu sizden kurtarmak için aday oldum. Esenyurtlular korkuyla geleceğe bakmayacak. Esenyurt’u geçmişte yöneten rant çetesinin başına gelen en kötü şey benim. Engellemelerinize rağmen bütün projeleri hayata geçireceğim.”

Kampüs Liseye kredi yok!

Başkan Bozkurt, ek ödenek görüşmelerinde yapımına başladıkları Kampüs Lise projesi için bir devlet bankası olan Vakıfbank’a yaptıkları kredi talebinin reddedildiğini söyledi. Esenyurt’un en büyük sorunu olan okul yetersizliğini çözebilmek için hayata geçirdikleri Kampüs Lise projesinin kaynak engeline takıldığını belirten Başkan Bozkurt, devletin okulunu yapmak için devlet bankasından kredi alamadıklarını belirtti. Bozkurt konuyla ilgili şunları ekledi: “Belediye, işi olmayan bir iş yapıyor ve devletin bankası ona kredi vermiyor. Borçlanmaya en uygun belediye biziz. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz ve projeyi bitireceğiz. Orada 3 bin 600 çocuğun hayata biraz daha güçlü tutunmasını sağlayacağız.”

Moskova ile iş birliği protokolüne bir kez daha ret!

Esenyurt ve Moskova arasında yapılacak olan “Kardeş Şehir İş Birliği Protokolü’ne, belediye meclisinden bir kez daha onay çıkmadı. Başkan Bozkurt’un belediye meclisine getirdiği ‘Moskova kent yönetimine dahil belediyelerden biriyle iş birliği yapılması’ yönündeki madde Ak Parti ve MHP grubunun oylarıyla yeniden reddedildi. Konuyla ilgili konuşan Bozkurt, “Esenyurt’un potansiyeli büyük, dünyaya açılması lazım. Dünyaya açılacağı kapılardan bir tanesi de Moskova’dır. Çünkü sanayisi var ve malını pazarlaması lazım. Kaldı ki o dönem krizlerin yaşandığı, buradaki sanayicilerin birçoğunun avantaj sağlayacağı bir süreçti. Onların önünü açabileceğimiz bir süreçti. Ben birçok siyasi riski alarak bunu yaptım. Ak Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşların Esenyurt’un dışa açılmasını engelleyen kararından dolayı gündem maddesi reddedildi” ifadelerini kullandı.

“Amacımız kadınları desteklemek”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yönetm​elik değişikliğine ilişkin ısrar kadar olarak getirilen madde mecliste yeniden tartışmalara neden oldu. AKP ve MHP’li üyelerin yeniden reddettiği maddeyle ilgili konuşan Başkan Bozkurt, “Yaklaşık 2 yıldır bunun üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Allah affetsin o kadar şok günah aldınız ki. Yani arkadaşlarınızdan bir tanesi çıkıp “LGBT müdürlüğü kuruluyor, karşı çıktık” diyor. İçinde yalan var, iftira var, mesnetsizlik var. Nereden çıkarıyorsunuz bunu, nasıl bir hayal gücü? Eğer cinsiyet eşitliği üzerinden söylüyorsanız bunu içinde bulunduğunuz partinin genel başkanı, bakanları, yetkilileri en az 10 defa cümlelerde kullandılar. Kastımız son derece net; hayatın içinde kadınlar, kadın oldukları için bir adım geride kalıyorsa onu desteklemek. Bizim bu kadınların yanında olmamız lazım. Mesele bir duruş sergilemek. Yani kadınların hayata güçlü tutunabilmeleri için ona birtakım pozitif ayrımcılık yapmak. Sadece kadınlar değil, dezavantajlı tüm kişilere yardım etmenin yolunu açmaya çalışıyoruz. Bunun siz de böyle olduğunu biliyorsunuz. Lütfen oy vermiyorum, engellemek istiyorum deyin, biz kadınlarla erkeklerin eşit fırsat haklarına sahip olmasını istemiyoruz deyin. Ama böyle yapmayın. Ben bize attığınız iftiraları helal etmiyorum. Umuyorum ki yüce Rabbim aldığınız bu günahların hesabını soracaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstabul Times  Haber Ajansj (İTHA) 

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