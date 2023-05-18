Gençler sınav stresini halay çekerek attı

17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Esenyurtlu gençlere moral ve motivasyon pikniği düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner –Esenyurt - İstanbul

Danamandıra Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin üniversite hazırlık kursunda eğitim alan gençlerle bir araya geldi. Eğlenceli yarışmaların düzenlendiği piknikte, gençler alandaki sahnede Başkan Bozkurt'la birlikte halay çekerek sınav stresini attı.

"En büyük kaynağımız sizlersiniz"

Gençlere, hedeflerine ulaşması noktasında her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Bozkurt, "İnşallah kariyer planlamanız çok güzel gider. Arkadaşlarımız da size destek olacaklar. Esenyurt'un gençleri, diğer ilçelerdeki gençlerden daha şanslı olacak. Ben bunun sözünü şimdiden veriyorum. Çalışarak, çabalayarak, disiplinli bir şekilde, sevgiyle, saygıyla, ahlak içinde hareket edin. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka bir hedefiniz olsun ve hedefinizin arkasından koşturun. Kendinize inanın. Ben de sizin hayat içerisindeki hedeflerinize ulaşmanız için destek olacağım. Bizim en büyük kaynağımız sizsiniz. Bir abiniz olarak her zaman yanınızdayım. Sizin başarınızı kendi başarım gibi görüyorum." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)