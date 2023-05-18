banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.501,73
ALTIN
1.245,49
DOLAR
19,80
STERLİN
24,58
EURO
21,32
Küçükçekmec'de 19 Mayıs Coşkusu,Haluk Levent Konseriyle Zirvede Yaşanacak
Küçükçekmec'de 19 Mayıs Coşkusu,Haluk Levent...
Ülkücü Başkan Ertorun’dan Erdoğan’a Destek
Son Dakika
Ülkücü Başkan Ertorun’dan Erdoğan’a Destek
Yeniden Refah Partisi Kendi Alın Teri İle TBMM’ye Girdi
Yeniden Refah Partisi Kendi Alın...
Başkan Hançerli’den Depremzede Çocuklara Bisiklet Sürprizi
Başkan Hançerli’den Depremzede Çocuklara Bisiklet...

Gençler sınav stresini halay çekerek attı

Esenyurt Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere sınav öncesi moral pikniği düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katıldığı piknikte, gençler sınav stresini halay çekerek attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2023 Perşembe 08:10
Gençler sınav stresini halay çekerek attı
banner171

17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Esenyurtlu gençlere moral ve motivasyon pikniği düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner –Esenyurt - İstanbul

Danamandıra Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin üniversite hazırlık kursunda eğitim alan gençlerle bir araya geldi. Eğlenceli yarışmaların düzenlendiği piknikte, gençler alandaki sahnede Başkan Bozkurt'la birlikte halay çekerek sınav stresini attı.

"En büyük kaynağımız sizlersiniz"

Gençlere, hedeflerine ulaşması noktasında her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Bozkurt, "İnşallah kariyer planlamanız çok güzel gider. Arkadaşlarımız da size destek olacaklar. Esenyurt'un gençleri, diğer ilçelerdeki gençlerden daha şanslı olacak. Ben bunun sözünü şimdiden veriyorum. Çalışarak, çabalayarak, disiplinli bir şekilde, sevgiyle, saygıyla, ahlak içinde hareket edin. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Mutlaka bir hedefiniz olsun ve hedefinizin arkasından koşturun. Kendinize inanın. Ben de sizin hayat içerisindeki hedeflerinize ulaşmanız için destek olacağım. Bizim en büyük kaynağımız sizsiniz. Bir abiniz olarak her zaman yanınızdayım. Sizin başarınızı kendi başarım gibi görüyorum." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'lu Kadınlar Bilinçlenerek Güçleniyor
Esenyurt'lu Kadınlar Bilinçlenerek Güçleniyor
Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı
Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları Başladı
Gençler Bu Kursta Meslek Öğreniyor
Gençler Bu Kursta Meslek Öğreniyor
Başkan Bozkurt, Çevre Teknolojileri Zirvesinde Konuştu:
Başkan Bozkurt, Çevre Teknolojileri Zirvesinde Konuştu:
Sağlık Emekçilerine Anlamlı Ziyaret
Sağlık Emekçilerine Anlamlı Ziyaret

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169