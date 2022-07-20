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Esenyurtlu Çocuklar Tiyatroya Doyacak

Esenyurt Belediyesi, düzenlediği tiyatro oyunları ile çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:35
Esenyurtlu Çocuklar Tiyatroya Doyacak
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Kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, düzenlediği tiyatro oyunları ile çocukları hem öğretici hem de eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Esenyurt Kültür Merkezi’nde 20 Temmuz Çarşamba günü, saat 16.00’da gerçekleşecek olan ‘İnatçı’ isimli oyun, eşeği ile beraber devamlı gezen ve eşeğinin hünerleri sayesinde para kazanan yaşlı göçebenin hikâyesini anlatacak. 21 Temmuz Perşembe günü, saat 16.00’da sahnelenecek "Merhaba Ormanı" isimli oyun ise hiç selamlaşmanın olmadığı bir ormanda yaşayan maymun Muki’nin selamlaşmayı öğrenirken ve öğretirken arkadaşları ile birlikte yaşadığı zorluklara dikkat çekerek sosyal yaşamın önemini vurgulayacak. Müziğin ve dansın tiyatronun öğretici yanına eşlik edeceği etkinlikte, Esenyurtlu çocuklar eğlenirken öğrenecek.

​ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber / İTHA

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