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Esenyurt'lu Öğrenciler Depreme Karşı Bilinçleniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda deprem tahliye tatbikatlarına ve depreme karşı bilinçlendirme eğitimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2023 Cuma 13:54
Esenyurt'lu Öğrenciler Depreme Karşı Bilinçleniyor
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Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, Esenyurt’ta bulunan okulları tek tek dolaşarak hem deprem bilinci eğitimi veriyor hem de deprem tahliye tatbikatı yapıyor. Olası bir İstanbul depremin riski en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda öğrenciler bilinçlendiriliyor. Ekipler, öğrencilere deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verirken, öğrencilerde bu eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını ifade ediyor.

“Tatbikatlarımız devam edecek”

Deprem bilinci eğitimlerinin ve deprem tahliye tatbikatlarının tüm okullarda devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş, “İlçe genelindeki okullara giderek, öğrencilere deprem hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çocuklara deprem bilinçlendirme eğitimi vererek, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Tüm bu eğitimlerin yanı sıra deprem tahliye tatbikatı yaparak anlattığımız teorik bilgileri uygulamaya döküyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA) 

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