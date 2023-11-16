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Esenyurt'lu Kadınların Tasarımlarıyla Podyumu Renklendirdi

Esenyurt’ta bu yıl ikincisi düzenlenen Üreten Kadınlar Defilesi’nde, belediyenin Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kadınlar, tasarlayıp diktikleri kıyafetleri giyerek podyumda boy gösterdi. Defileyi izlemeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kadınların daha iyi şartlarda yaşamaları için desteklerinin süreceğini belirterek, “Kadınları güçlü olan toplumlar geleceğe güvenle bakabilirler” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2023 Perşembe 14:57
Esenyurt'lu Kadınların Tasarımlarıyla Podyumu Renklendirdi
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Kadınların üretmesi, maddi özgürlük kazanması, sosyalleşmesi ve güçlenmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz sene yoğun ilgi gören Üreten Kadınlar Defilesi’nin ikincisini gerçekleştirdi. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile ortaklaşa düzenlenen defilede, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde el sanatları eğitimi alan kadınların tasarlayıp diktiği kıyafetler, Esenyurt Kültür Merkezi’nde sergilendi. Kendi tasarımları ile podyuma çıkan kadınlara çocukları da eşlik etti. Defileyi ilgiyle izleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Kadınlar hayatın kaynağıdır. Kadınları güçlü yetiştirmeyen, kadınları hayata iyi hazırlamayan toplumların başka toplumlarla rekabet etme şansı yoktur” diye konuştu. Kadınların bu anlamlı projesine bu yıl da ilgi yoğundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Esenyurt - İstanbul 

 

“Kadınların üretime katılması için her an yanlarında olacağız”

Kadınların hayata tutunması için verdikleri destekleri sürdüreceklerini belirten Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Göreve geldiğimizden beri sanayi ile ilgili yaptığımız çalışmalarla 57 bin kişiyi işe yerleştirdik. 60 bin civarında kursiyer yetiştirdik. Bunların bir kısmı meslek edindirme kurslarında bir kısmı da diğer alanlarda eğitimler alarak yaşama devam ediyorlar ama bu çalışma benim için çok değerli. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz dört yıldır el ele, sıfırdan başlayarak bir yerlere geldiler. İnşallah bundan sonra daha değerli işler yapacağız. Çalışma arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki birçok kadınımız çok yetenekli, birikimli, enerji dolu ve güçlü olmasına rağmen hayatın içinde kendilerini ifade edemiyor. Bizim hedefimiz de el sanatlarıyla kadınlarımızı evde buluşturmak. Bunun ilk aşamasını geçtik. Birçok açıdan çalışıyoruz. Örneğim Amerika'ya halı ihracatı yapıyoruz. 90 bin dolarlık ihracat yapıldı. İnşallah bundan sonra evlere halı tezgâhları da vereceğiz. Başka alanlarda da kadınların üretime katılması için elimizden geldiğince, her an yanlarında olacağız.”

Kursiyer olarak başladığı yerde eğitmenlik yapıyor

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne kursiyer olarak başlayan ve kendini geliştirerek el nakış öğretmeni olan Ayteç Çakır podyumda kendi tasarımını taşımaktan gurur duyduğunu belirterek şunları ekledi: “Ben Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde kursiyer olarak başladım. Tüm eğitimleri tamamladıktan sonra eğitmen oldum. Artı olarak bugün burada kendi ürünlerimi sergiledim. Çok mutluyum.”

“Bu kurslar kadınların güçlerini ve birliğini ortaya çıkarıyor”

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde verilen kursların kadınların kendi kapasitelerini ortaya koyması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Yağmur Ezgi Sönmez, “Teyzem bu kurslar sayesinde kendini farklı bir boyuta taşıyarak hoca oldu. Burada herkes kendi ayaklarının üzerinde durabilen, güçlü kadınları temsil ediyor. Bu kurslar kadınların güçlerini ve birliğini ortaya çıkarıyor. Kadınların bu yeteneklerini sergilemesi için alan açan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“Hepsi birbirinden güzel ve değerli”

Podyumda annesinin diktiği kıyafeti taşıyan Berfin Satık, “Bu kurs kadınların kendilerini ifade edebilmelerini sağladı. Emek verdikleri ürünleri podyumda sergileyerek öz güven edindiler. Bugün annemin haftalarca emek vererek diktiği elbiseyi giydim. Kadınların tek tek emek verdiği kıyafetlerin hepsi birbirinden güzel ve değerli” şeklinde konuştu.​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

 

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