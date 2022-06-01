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Esenyurt Belediyesi’nden Öğrencilere Motivasyon Etkinliği

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim alan üniversite hazırlık grubu öğrencilerine yönelik bir piknik etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılarak sınav öncesinde öğrencilere moral ve motivasyon desteğinde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bizim en değerli varlıklarımız sizlersiniz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 15:48
Esenyurt Belediyesi’nden Öğrencilere Motivasyon Etkinliği
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Gençlere eğitim konusunda sağladığı desteği aralıksız sürdüren Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki üniversite hazırlık grubu öğrencilerine yönelik bir piknik etkinliği düzenledi. Esenyurt Belediyesi Danamandıra Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, Sürekli Eğitim Merkezi’nde LGS-YKS’ye hazırlık eğitimi alan öğrencilere sınav öncesi moral verilerek motivasyonları sağlandı. Pikniğe katılan Kemal Deniz Bozkurt, öğrencilere her alanda yanlarında olduğunu hissettirdi. Voleybol oynayıp eğlenceli yarışmalar gerçekleştiren gençler, alandaki sahnede Başkan Bozkurt’la birlikte halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Düzenlenen piknik etkinliğinde gün boyunca eğlenceli vakit geçiren gençler, yaklaşan üniversite sınavının stresinden uzaklaşarak motive oldu.

“HAK ETTİĞİMİZİ MÜCADELE EDEREK, EMEK VEREREK BİRLİKTE ALACAĞIZ”

Piknikte üniversite hazırlık grubu öğrencilerine motivasyon konuşması gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bizim en değerli varlıklarımız sizlersiniz. Esenyurt’ta çocuklarımızdan, gençlerimizden daha değerli bir şey yok bizim için. Ülkemiz için de öyle. Bu ülkenin insan kaynağının en önemli bölümü gençler. Çok değerli olduğunuzu asla unutmayın. Hiç kimsenin sizi değersiz hissettirecek bir şey söylemesine müsaade etmeyin. Çalışacağız, üreteceğiz, hakça paylaşacağız. Bize bahşedilen bu güzel coğrafyada barış, kardeşlik ve huzur içinde beraberce yaşayacağız. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz ve hak ettiğimizi mücadele ederek, emek vererek birlikte alacağız” diyerek gençlere verilen destekleri sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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