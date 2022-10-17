Esenyurt Belediyesi’nden Çeper Ailesi’ne Yardım Eli

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Gönül Çeper’in2 engelli çocuğuyla birlikte 12 gündür elektriksiz kaldığı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı haberi üzerine Esenyurt Belediyesi Çeper Ailesi için seferber oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatları doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aileyi ziyaret ederek yerinde tespitlerde bulundu. Ailenin daha önce de belediyeden gıda desteği aldığını aktaran ekipler, Çeper Ailesi’nin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

KİRA VE FATURA DESTEĞİ DE VERİLECEK

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orhan Ayyıldız, acil ihtiyaçları dışında aileye kira ve fatura desteklerinin de olacağını ifade etti. Ayyıldız: “Bizim yardım ettiğimiz, sosyal yardımlarımızın devam ettiği bir ailemiz. Uzun yıllardan beri zaten devam ediyor. Hızlıca sabah erkenden ailemizi ziyaret ettik. Gıda ve yatak ihtiyacı varmış. Gönül Abla’mıza hemen yatak ihtiyaçları, battaniye, yastık ve gıda kolilerini ulaştırdık. Burada kalması halinde kira yardımında da bulunacağımızı söyledik. Kira yardımının dışında faturalarını ödeyebileceğimizi söyledik. Engelli olan çocuklarımız, kardeşlerimiz için de Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü getirdik. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz gerekli raporlar ve tetkikleri için hastanelerden randevu alacak. Biz, Esenyurt Belediyesi olarak ailenin daima yanında olacağız” diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi’nin desteği ardından konuşan Gönül Çeper, “Belediye Başkanı’ndan, sesimizi duyanlardan, hayırseverlerden Allah razı olsun” dedi.

KİRALARIN ARTMASI AİLELERDE KORKU VE PANİĞE YOL AÇIYOR

Esenyurt Belediyesi’nde görevli Sosyolog Funda Aydın ise aile ile görüşmelerinin ardından şunları söyledi: “Biz, Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yıllardır ailemizedestek oluyoruz ama ailenin şu anki durumu belediye veya yardımlarla alakalı değil. Bunu bir sosyolog olarak söylüyorum. Kiraların 1000 liradan 3500 gibi bir rakama çıkması ailede otomatik olarak büyük bir korku ve paniğe yol açıyor. Aldığı yardımlarla daha önce hayatını devam ettirebilen bir aile, bugün yardımlarla devam edemeyeceğini düşünüyor.”