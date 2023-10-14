banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.113,30
ALTIN
1.722,80
DOLAR
27,77
STERLİN
33,86
EURO
29,24
Başkan Bozkurt'tan Amatör Spor Kulüplerine Tam Destek
Son Dakika
Başkan Bozkurt'tan Amatör Spor Kulüplerine...
İmamoğlu : Görev Süremizi, 2024’Ün, 2029’Un Ve 2034’Ün Hazırlayıcı Bir Temeli Olarak Gördük
İmamoğlu : Görev Süremizi, 2024’Ün,...
Şaka Değil Gerçek Çam Sakura Yerleşkesinde Ciğerci ve Starbucks Var Ama Eczane Yok
Son Dakika
Şaka Değil Gerçek Çam Sakura...
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...

Başkan Bozkurt'tan Amatör Spor Kulüplerine Tam Destek

İlçedeki amatör spor kulüplerinin güçlenmesi ve amatör sporcuların elde ettiği başarıların artması için desteklerini sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ‘Amatör Spor Kulüpleri’ haftasında ilçedeki 50 kulübe malzeme yardımı sağladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2023 Cumartesi 14:59
Başkan Bozkurt'tan Amatör Spor Kulüplerine Tam Destek
banner171
Amatör Spor Kulüpleri Haftası kapsamında Esenyurt’ta 15 farklı branşta faaliyet gösteren 50 amatör spor kulübü için malzeme dağıtım töreni yapıldı. Esenyurt Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde gerçekleşen tören penaltı vuruşlarıyla başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un göreve geldiğinden beri Amatör Spor Kulüpleri Haftası’nda yapılan törende ulusal ve uluslararası alanda müsabakalara katılan spor kulüplerine ve sporculara, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemeler dağıtıldı. Törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan, Esenyurt Mücadele Sporları Birliği Başkanı Hüseyin Yıldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri birim müdürleri spor kulübü başkanları ve çok sayıda sporcu katıldı. Başkan Bozkurt’a desteklerinden dolayı Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan ve Esenyurt Mücadele Sporları Birliği Başkanı Hüseyin Yıldız tarafından plaket takdim edildi.

İstanbul  Times Haber Merkezi (İTHA) 

“Gençlerimizin başarısı için hep yanı başınızda olacağız”

Törende konuşma yapan Başkan Bozkurt: “İçinde bulunduğumuz hafta amatör spor kulüplerinde sporla uğraşan arkadaşlarımızın emeklerinin sonuca ulaştığı ve onları onore etmemiz gereken bir hafta. Çünkü önemli bir iş yapıyorlar. Ben spor kulübü başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve spor kulüplerine destek veren herkese Esenyurtlu hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Zira içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, kentin bulunduğu birçok sorunla baş ederken aynı zamanda da gençlerimizin bu sorunlardan arındırılması, gençlerimizin yaşama zinde, ahlaklı ve mücadeleci bir şekilde hazırlanması için çok emek veriyorlar. Bizler de elimizden geldiğince Esenyurtlu hemşerilerimizin bize verdiği bütçeden gençlerimizin hayata daha güçlü hazırlanması için destek olmaya çalışıyoruz. Yapacağımız çok şey var, yaptıklarımızı yeterli bulmuyoruz. Birçok şey daha yapmamız lazım ve bundan sonraki süreçte de inşallah beraber yapacağız. Bunun meyvesini de görüyoruz. Geçen Dünya, Avrupa ve Türkiye klasmanında başarı elde etmiş yaklaşık 150 arkadaşımıza ödül verdik. Bu sene hedefimiz daha da yüksek. Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi belediye ile olan ilişkilerine göre değil, elde ettikleri başarıyla orantılı bir şekilde arkadaşlarımıza katkı sunuyoruz, sunmaya da devam ediyoruz. Biz bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman karşımızda hiçbir engelin durma şansı yok. Yeter ki ahlaklı olalım, çalışalım, üretelim, birbirimizi sevelim, sayalım. Bunu yaptığımızda bütün sorunlar biter. Biz çok büyük bir aileyiz. Esenyurt ve Esenyurtlular olarak birbirimizin her zaman yanında olacağız. Biz de her zaman sizin başarılarınız için, gençlerimizin başarısı için yanı başınızda olacağız” dedi.

Belediye Başkanımız hem maddi hem manevi her zaman yanımızda”

Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ederek, “Belediye bir güçtür. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza amatör spor kulüplerinin ve sporcuların yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız sporu seviyor, gerek maddi gerek manevi her zaman yanımızda oldu, kendisine özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, gençlerimiz spor yaptığı için ve başarılı olduğu için hem Esenyurt adına hem kendi adıma çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

“Bu yardımı çocuklarımıza ulaştırarak onların mutluluğuna ortak olacağız”

Başkan Bozkurt’un verdiği destekler sonucunda gençlerin mutluluklarına ortak olduklarının altını çizen Yeşil Esenyurtspor Kulübü Başkanı Hasan Demir ise, “Belediye Başkanımızın her yıl yaptığı malzeme dağıtımından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çok ihtiyacımız olan malzemelerdi. Zaten başkanımız bize maddi ve manevi olarak desteklerini sunuyor. Bugün de malzemelerimizi alarak çok mutlu olduk. Bunu da çocuklarımıza ulaştırarak onların mutluluklarına ortak olacağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor
2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor
"Dünya Piyasasında Sergilenecek Ürünler Üretiyorlar"
"Dünya Piyasasında Sergilenecek Ürünler Üretiyorlar"
Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilinçlendirildi
Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilinçlendirildi
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169