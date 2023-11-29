Başkan Bozkurt kadına karşı şiddet genelgesini imzaladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezinin gönderdiği Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesini imzaladı. Belgeye göre Esenyurt Belediyesi, iş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözetecek, mağdurların talebi doğrultusunda hukuki ve psikolojik destek sağlayacak. Belediye ayrıca personel istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotası hedefleyecek.

İş yerinde şiddetin önlenmesine yönelik Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilgili sözleşmesinin (ILO 190) maddeleri şöyle:​

· Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz. Bu anlayışla, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul ediyoruz.

· Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız.

· İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceğiz.

· Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz ve gerekli her türlü tedbiri alarak gerekli adımları ivedilikle atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz.

· Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde; hukuki ve/veya psikolojik destek sağlayacağız.

· Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz.

· 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın üyelere -işi aksatmamak kaydıyla- idari izin vereceğiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)