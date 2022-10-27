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Başkan Bozkurt: Kadim Bir Coğrafyanın İkiz Çocuklarıyız

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Muş İli ve İlçeleri Derneği (MUŞ-DER)’nin düzenlediği programa katıldı. Programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe değinen Başkan Bozkurt, “Biz kadim bir coğrafyanın ikiz çocuklarıyız, kardeşiz. Zorluklarla yoğrularak buralara kadar gelmişiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2022 Perşembe 15:48
Başkan Bozkurt: Kadim Bir Coğrafyanın İkiz Çocuklarıyız
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Esenyurt Muş İli ve İlçeleri Derneği (MUŞ-DER)’nin Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlediği programda, ilçede yaşayan Muşlu vatandaşlar bir araya geldi. Programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, Muş Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Esenyurt Muş Derneği Başkanı Bülent İmre, İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Murat Kasımoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muş’un tanıtım filmiyle başlayan program, plaket töreninin ardından yöresel müzik dinletisi ve kardeşlik halaylarıyla devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Onlarla beraber siyaset yapmaktan büyük onur duydum”

Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Sevgili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim günden beri her zaman onurlu bir şekilde durdular ve ben onlarla beraber siyaset yapmaktan büyük onur duydum. Bu akşam da sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Biraz önce Başkanımın binayla ilgili bir talebi oldu. Daha önceden Esenyurt’ta birtakım tahsisler yapılmıştı ama maalesef Sayıştay’ın raporu ve denetimi vasıtasıyla onların iptal edilmesi söz konusu. Daha önce dediğim gibi bir arada durmamız, birbirimizi anlamamız, birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz çok değerli. O yüzden, göreve gelmeden önce dedik ki ‘Barış ve Kardeşlik Kültür Merkezi yapacağız ve bu merkezde herkesin karşısındakinin kültürünü, inancını, kökenini anlayarak yaşamasını sağlayacağız’. Aslında ihalesi yapılmıştı, imalatına başlandı ama maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle ihale iptal edildi. Hızlı bir şekilde önümüzdeki yıl burayı tamamlayıp bütün hemşehrilerimizin hizmetine açmayı düşünüyoruz. Muş Derneği’nin de burada ana sütü gibi hakkı olan yeri onlara vereceğiz” dedi.

“El ele yürüyeceğiz”

Başkan Bozkurt son olarak şunları ekledi: “Bu ülke içinde özgür bireyler olarak herkesin eşit olduğunu kabul etmeye çalışarak yaşayacağız. Esenyurt’ta da bunun en güzel örneklerini verdik, bir ‘Kardeş Kültürler Festivali’ yaptık. Doğu ve Güneydoğulu hemşehrilerin Karadeniz’de yaşanan maden kazasını sanki kendisi yaşamış gibi hissettiğini ve bu festivalin devam etmemesinin daha doğru olduğunu düşünerek etkinliklerimizi, inşallah ileriki süreçlerde devam ettirmek üzere iptal ettik. Bu, aramızda nasıl bir duygudaşlık olduğunun, bu ülkenin nasıl bölünmez bir bütün olduğunun ve herkes kadar eşit söz söyleme hakkına sahip olunduğunun önemli bir göstergesiydi. Gurur duydum. Bundan sonraki süreçlerde de el ele, omuz omuza yürüyeceğiz ve ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız.”

“Belediye Başkanımızın desteğiyle dernek yerimiz olacak”

Dernek olarak Esenyurt’ta önceki dönemlerden çok daha güçlü olduklarını ifade eden Esenyurt MUŞ-DER Başkanı Bülent İmre, “Biz Muş ili ve İlçeleri Derneği olarak büyük bir aileyiz, gücümüzün farkındayız. Birleşip devam ettiğimiz takdirde aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Hayrettin Babahan gibi bir başkanımız var. Bir yere ihtiyacımız var, Belediye Başkanımızın desteğiyle buna sahip olacağımıza canıgönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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