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Başkan Bozkurt : “Esenyurt'u Aldığım Yer İle Bugün Getirdiğimiz Yer Arasında Ciddi Bir Fark Var”

TELE1 TV’de Ülkü Çoban ile Gün Ortası programına konuk olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Başkan Bozkurt, Esenyurt’ta yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2023 Perşembe 13:30
Başkan Bozkurt : “Esenyurt'u Aldığım Yer İle Bugün Getirdiğimiz Yer Arasında Ciddi Bir Fark Var”
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 18 Ekim Çarşamba günü TELE1 TV’ de Ülkü Çoban ile Gün Ortası programına konuk oldu. Programda gündeme dair açıklamalar yapan Başkan Bozkurt, sunucu Ülkü Çoban’ın, “Önümüzdeki yerel seçimlerde devam mı?” şeklindeki sorusunu da yanıtladı. Programın giriş bölümünde İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik yaptığı saldırıları kınayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu saldırılar nedeniyle ikincisini düzenledikleri Kardeş Kültürler Festivali’ndeki konserleri iptal ettiklerini aktardı. Barış ve sevgi teması ile düzenlenen festivaldeki yöresel kültürlerin tanıtıldığı bölümün devam edeceğini belirten Başkan Bozkurt: “Hemşerilerimizin birbirlerini tanımaları, anlamaları ve birbirlerine katkı sunmalarını sağlamak adına böyle bir festival düzenledik. Zaten Esenyurt'ta olması gereken bir şeydi. Yıllardır yapılmayan ve unutulan bir çalışma bu,” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

“BELEDİYE BİNASININ STATİK PROJESİ YOKTU!”

Programın ilerleyen bölümünde Esenyurt’ta yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Başkan Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’ni 2019 yılında çok kötü bir tablo ile devraldıklarına dikkat çekti: “Şimdi bir kent düşünün; iki tane 1/5 binlik planı var, ikisi de iptal edilmiş, 1/1000’lik planların beş tanesi iptal edilmiş. Belediye aleyhinde açılmış 15 bin dava vardı. Kamu binalarının 356 tanesi kaçak yapılmış, imar affına başvurarak yapılmıştı. Bizim belediye hizmet binası 200 bin metrekare bina. %73’ü müteahhidin, %27’si belediyenin olarak ihale edilmiş. %73’ün içinde AVM ve dükkânlar var. %27’nin içinde bodrum katları ve üst katlar var. Buna rağmen bu binanın statik projesi yok, elektrik projesi yok, mekanik projesi yok. Bu kentin nasıl bir kafayla yönetildiğinin aslında bir göstergesi!”
 

“ESENYURT ÇOK DAHA İYİ YERLERDE OLACAK”

Başkan Bozkurt, program sunucusu Ülkü Çoban’ın, “Önümüzdeki yerel seçimlerde devam mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Ben ülkeme hizmet etmek için geçmiş dönemde profesyonel yöneticilik kısmını noktaladım. Çünkü profesyonel çalışırken dünyanın nasıl kurgulandığını, Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini gördüm. Bugün yaşadığımız kötülüklerin ana nedeni kötü yönetiliyor olmamız. Eğer doğru yönetilirsek, inanın Türkiye'nin insan kaynağı da yeraltı kaynağı da yer üstü kaynağı da bizim daha iyi yaşamamız için yeterli. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, birbirimizi ayrıştırmayalım, doğru bir stratejiyle, doğru planlama ve projelendirmeyle önümüze bakalım, iş ve işlemlerimizi buna göre yapalım. Kesinlikle daha iyi yaşayacağız. Siyasete girme nedenim de bu. Esenyurt da bunun bir örneği. Esenyurt'u aldığım yer ile bugün getirdiğimiz yer arasında ciddi fark var ve önümüzdeki beş yıl içinde ben olurum, başkası olur bilemem, aynı planları, projeleri uyguladığımızda Esenyurt'un çok daha iyi yerlerde olacağını biliyorum, net biliyorum. Kaynaklarımız en az düzeydeyken, geçmişe göre çok kısıtlıyken bunu yaptık.”

“OKUL MESELESİ BİZİM İŞİMİZ DEĞİL AMA ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN YAPIYORUZ”

Başkan Bozkurt, sunucu Ülkü Çoban’ın Lise Kampüsü, Çocuk Üniversitesi ve okullardaki tadilat ve tamirat gibi çalışmaları hatırlatması üzerine, eğitime yönelik yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. “Okul meselesi, saydığınız tüm işler aslında merkezi hükümetin yapması gereken işler,” diyen Başkan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esenyurt Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bir şey değil ama biz çocuklarımızın geleceğinin aydınlık olması için bu işlemleri yaptık. Çok önemli projelerdir bunlar. Okulların badana boyasını yapmak Esenyurt Belediyesi’nin işi değildir, Milli Eğitim Bakanlığının işidir. Ama biz çocuklarımızın kötü koşullarda okumasına gönlümüz razı olmadığı için 56 tane okulun tamirinin yapılmasına 43 milyon lira para ayırdık. Ama bu bize başka zorlukları getiriyor. Bu okulların tamirini, bakımını yapınca bir takım şeyleri eksik yapmış oluyorsunuz.”

MERDAN YANARDAĞ’I ZİYARET ETTİ

Başkan Bozkurt canlı yayın öncesi TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak:İstanbul  Times Haber Ajansj (İTHA) 

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