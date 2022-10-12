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57 Suriyeli Daha Esenyurt’tan Ülkelerine Döndü

Esenyurt Belediyesi’nin ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesine başvuru yapan 57 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:56
57 Suriyeli Daha Esenyurt’tan Ülkelerine Döndü
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Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında dördüncü kafile olarak 3 ayrı bölgeye 57 Suriyeli daha yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Her vatandaşın kendi doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Doğru olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz”

Şu ana kadar 3 bin 500’e yakın Suriyelinin ülkesine gönderildiğini belirten Bal, “Yaklaşık üç yıldır Esenyurt’taki Suriyeli misafirlerimizin gönüllü geri dönüşünü gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde bir süre ara vermek durumunda kaldık. Tekrar geri göndermeye başladık. Şu ana kadar 3 bin 500’e yakın Suriyeli misafirimizi gönderdik. Esenyurt’taki Suriyeli misafirlerimiz tamamen gönüllü olarak belediyemizin göç birimlerine müracaatlarını bildiriyor. İl Göç İdaresi’nden izinlerini alarak, araç desteklerini ve diğer ihtiyaçlarını sağlayarak işlemlerini yapıyoruz. Her vatandaşın kendi doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Mecbur sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdir. Tabii kolay değil burada tutunabilmek. Doğru olan, ülkelerine dönebilmeleri. Biz de doğru olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı”

Türkiye’deki hayat pahalılığından dolayı Suriye’ye döndüğünü belirten Leman Abdulaziz, “Suriye’de de hayat güzel değil. Savaş var. Burası da güzel ama hayat şu an çok pahalı oldu. Kira nasıl ödenecek, meyve sebze her şey çok pahalı. Keşke her şey bu kadar pahalı olmasaydı” derken ablasını uğurlamaya gelen Nazmi Davut, “Ablamın eşi rahatsızdı. Burada çalışamadı. O Suriye’ye, ailesinin yanına döndü. Geçinemedikleri için o da Suriye’ye  dönüyor. Bugüne kadar geçinebiliyorduk ama şimdi geçinemiyoruz. İş bulamıyoruz. Bu yüzden herkes gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Burada geçimimizi sağlamaya imkân yok”

İmkânı olmadığı için okuyamadığını vurgulayan Ömer Reşit ise şunları söyledi: “On yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Burada geçimimizi sağlamak için imkânımız yok. Burada çalıştık, yorulduk, yaşayamadık.  Şimdi de ülkemize dönüyoruz. İmkânım olmadığı için okuyamadım. Çalışmaya mecbur kaldım. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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