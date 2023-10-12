2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor

Esenyurt’ta ikincisi düzenlenecek olan “Kardeş Kültürler Festivali” 14 Ekim’de başlıyor. Esenyurt

Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği festival, 23 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte 44 ilin standı kurulacak ve her gün

bir bölgenin tanıtımı yapılarak o bölgeye özgü sanatçılar konser verecek. 10 gün boyunca devam

edecek olan festivalde; geleneksel el sanatları stantları ve yörelerin kıyafet kültürü, yemek kültürü ve

zanaatlarının gösterileceği zanaatkârlar sokağı kurulacak. Festivalde, halk oyunları, halk âşıkları,

mahalli sanatçılar, yöre ozanları ve yörelerin gelenek ve göreneklerini tanıtan programlar yer alacak.

Etkinliğin ilk gününde Yeni Belediye Meydanı’nda başlayacak kortej yürüyüşü ve halk oyunları

gösterilerinin ardından sanatçı Sevcan Orhan sahne alarak Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşatacak.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler tanıtılacak

Festivalde çini ve seramik, sepet örme, lületaşı, kilim dokuma, feretiko bezi dokuma, bıçak ve boynuz

tarak yapımı, geleneksel Türk işlemeleri, sıcak cam yapımı ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutmuş

onlarca el emeği ürünün yapımının gösterileceği alanlar yer alacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yöresel günlerin tanıtılacağı festival alanına her ilin görselleriyle süslenen stantlar kurularak her gün birkaç ilin tanıtımı da

yapılacak. Festivalde bu yıl farklı olarak Cumhuriyet’in 100. yılına özel “Cumhuriyetin 100’leri

Ozanlarımız” gösterisi düzenlenecek. Etkinliklerin son gününde yapılacak gösteride, usta sanatçılar