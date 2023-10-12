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2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor

Esenyurt Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali başlıyor. 7 bölgeye özgü yöresel kültürlerin sergileneceği ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde, kurulan zanaatkârlar sokağında unutulmaya yüz tutmuş meslekler de tanıtılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 12:16
2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor
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Esenyurt’ta ikincisi düzenlenecek olan “Kardeş Kültürler Festivali” 14 Ekim’de başlıyor. Esenyurt
Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği festival, 23 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte 44 ilin standı kurulacak ve her gün
bir bölgenin tanıtımı yapılarak o bölgeye özgü sanatçılar konser verecek. 10 gün boyunca devam
edecek olan festivalde; geleneksel el sanatları stantları ve yörelerin kıyafet kültürü, yemek kültürü ve
zanaatlarının gösterileceği zanaatkârlar sokağı kurulacak. Festivalde, halk oyunları, halk âşıkları,
mahalli sanatçılar, yöre ozanları ve yörelerin gelenek ve göreneklerini tanıtan programlar yer alacak.
Etkinliğin ilk gününde Yeni Belediye Meydanı’nda başlayacak kortej yürüyüşü ve halk oyunları
gösterilerinin ardından sanatçı Sevcan Orhan sahne alarak Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşatacak.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler tanıtılacak
Festivalde çini ve seramik, sepet örme, lületaşı, kilim dokuma, feretiko bezi dokuma, bıçak ve boynuz
tarak yapımı, geleneksel Türk işlemeleri, sıcak cam yapımı ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutmuş
onlarca el emeği ürünün yapımının gösterileceği alanlar yer alacak.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)


Yöresel günlerin tanıtılacağı festival alanına her ilin görselleriyle süslenen stantlar kurularak her gün birkaç ilin tanıtımı da
yapılacak. Festivalde bu yıl farklı olarak Cumhuriyet’in 100. yılına özel “Cumhuriyetin 100’leri
Ozanlarımız” gösterisi düzenlenecek. Etkinliklerin son gününde yapılacak gösteride, usta sanatçılar
ünlü halk ozanlarının eserlerini seslendirecek.

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