Esenler Güven Spor Kulübü Üçüncü Yılını Coşkuyla Kutladı



Kutlama sırasında sunulan pastada emeği olan, Güven Spor Kulübü ailesinin değerli bireylerinden Güzel Yıl isimli Abimize ve velimiz olan Abimize de özellikle teşekkür edildi.



Hakan Kalaycı, "Kurucu başkanı olduğum Esenler Güven Spor Kulübü'nde bu özel günümüzde bizimle olan tüm ailemize teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklarımız için hazırlık yapan Melek Bayrakbaş ve çağlar çartı abimizin değerli eşi, bu özel günde emeklerini esirgemediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Güven ailesi!" ifadelerini kullandı.



Esenler Güven Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana sporun ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir kulüp olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu özel gün, kulübün ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)