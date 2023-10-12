banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.436,31
ALTIN
1.679,17
DOLAR
27,76
STERLİN
34,22
EURO
29,53
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde Konuştu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde...
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil Alanları Kurtarmak İçin Dava Açan İBB 'yi Haklı Buldu
Son Dakika
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil...
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız...

Esenler Güven Spor Kulübü Üçüncü Yılını Coşkuyla Kutladı

Esenler Güven Spor Kulübü, kuruluşunun üçüncü yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Bu özel günde kulübün yanında olan, destek veren tüm öğrenci velilerine teşekkürlerini sunan kulübün kurucu başkanı Hakan Kalaycı, "Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 12:26
Esenler Güven Spor Kulübü Üçüncü Yılını Coşkuyla Kutladı
banner171


Kutlama sırasında sunulan pastada emeği olan, Güven Spor Kulübü ailesinin değerli bireylerinden Güzel Yıl isimli Abimize ve velimiz olan Abimize de özellikle teşekkür edildi.

Hakan Kalaycı, "Kurucu başkanı olduğum Esenler Güven Spor Kulübü'nde bu özel günümüzde bizimle olan tüm ailemize teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklarımız için hazırlık yapan Melek Bayrakbaş ve çağlar çartı abimizin değerli eşi, bu özel günde emeklerini esirgemediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Güven ailesi!" ifadelerini kullandı.

Esenler Güven Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana sporun ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir kulüp olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu özel gün, kulübün ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler Kent Yıldızspor Kulübü'nden Geleceğin Sporcularına Destek
Esenler Kent Yıldızspor Kulübü'nden Geleceğin Sporcularına Destek
Sahadan Sonsuzluğa: Gaziantepspor
Sahadan Sonsuzluğa: Gaziantepspor
Esenler'den Acıya Gözyaşı, Yaraya Merhem
Esenler'den Acıya Gözyaşı, Yaraya Merhem
İmamoğlu: “Çocukların Mutlu Olduğu Ülkeler de Mutlu Olur ”
İmamoğlu: “Çocukların Mutlu Olduğu Ülkeler de Mutlu Olur ”
‘Zor Anında İBB Yanında’ Kampanyası Kadınların Katılımı İle Esenler'de Başladı
‘Zor Anında İBB Yanında’ Kampanyası Kadınların Katılımı İle Esenler'de Başladı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169