Firma, temizlik ekipmanları alanında global bir lider olan Unger’in 60. yıl kutlamalarına katılım gösterdi ve bu özel yıl dönümüne ait ürün setini Türkiye’ye özel bir fiyatla getirdi.

Unger’in bu yeni ürünleri, temizlik sektöründe fark yaratan teknolojilere sahip olup, temizlik işlemlerini hızlandırırken aynı zamanda çevre dostu çözümler sunuyor. Pozitifco’nun Türkiye’deki bu yenilikçi ürünleri piyasaya sunması, hem profesyonel temizlik firmalarına büyük kolaylık sağladı hem de sektörde geniş bir yankı uyandırdı.

Pozitifco’nun fuar süresince gerçekleştirdiği önemli iş anlaşmaları, firmanın Türkiye pazarındaki lider konumunu pekiştirdi. Unger markasının sunduğu bu gelişmiş ürünler, özellikle dayanıklı ve ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor. Temizlik ekipmanlarında sağladığı üst düzey performansla bilinen Unger, bu özel set ile temizlik işlemlerinde devrim yaratıyor. Pozitifco, Türkiye’deki temizlik firmalarına bu çözümleri sunarak onların verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

Fuar, sektörün en önemli firmalarını ve yenilikçi temizlik teknolojilerini bir araya getirirken, Pozitifco bu etkinlikte büyük bir rol oynadı. Yeni iş birlikleri ve anlaşmalar gerçekleştiren firma, Türkiye’de profesyonel temizlik alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle sektördeki liderliğini daha da pekiştirdi. Ayrıca, fuar süresince sergilenen ürünlerin Türkiye pazarına getirilmesi, Pozitifco Pulex Unger temizlik ekipmanları’nın sektöre kattığı değerin önemli bir göstergesi oldu.

Pozitifco’nun başarısının bir diğer önemli noktası, çevre dostu temizlik çözümlerine verdiği önemdir. Pozitifco Pulex Unger’in 60. yıl özel seti, minimum su ve kimyasal kullanımını hedefleyen çevreye duyarlı bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu da firmanın hem sürdürülebilir temizlik çözümlerine katkıda bulunduğunu hem de müşterilerine en iyi ürünleri sunma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, Pozitifco, Türkiye'deki temizlik sektörüne sunduğu yenilikçi ve ileri teknoloji çözümleri ile sektördeki öncü firmalardan biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Unger’in 60. yılına özel olarak üretilen bu ürün setini Türkiye pazarına getiren firma olan Pozitifco, temizlik sektöründeki liderliğini güçlendiriyor ve müşterilerine en yüksek standartlarda temizlik ekipmanları sunuyor. Unger’in bu devrim niteliğindeki ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sipariş vermek için pozitifco.com.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.