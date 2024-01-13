Nezir Çelik: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK PARTİ) 2024 Yerel Seçimleri için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum oldu. Sizde sosyal medyada yaptığınız açıklamada tarafınızın Murat Kurum’dan yana olduğunuzu ifade ettiniz? Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Biz İstanbul ile anılan bir büyükşehir belediye başkanı istiyoruz. Bunun için Murat Kurum ismini önemli buluyoruz.

Dr. Hüseyin Demir: Nezir bey, bildiğiniz üzere biz İstanbul’da 10 binin üzerinde bireyden oluşan büyük bir aileyiz. Dolayısıyla İstanbul’un yaşanabilir bir şehir olması, hem büyük ailemiz için önemli hem de tüm İstanbul için çok önemli, bu minvalde İstanbul’un yönetiminin ehil ellerde olmasını çok önemsiyor ve destekliyoruz. Son 5 yıldır Mevcut belediye başkanının yönetimindeki İstanbul’un geriye doğru gittiğini gözlemliyoruz. Ak Partinin adayı Murat Karum’u bakanlık döneminde izleme fırsatımız oldu ve o dönemde sadece işine odaklanan pratik, çözüm odaklı ve ekip çalışmasını iyi yöneten biri olması bizim için bir referanstır. Bu referansın İstanbul için umut verici olduğu kanaatine sahibiz. Biz İstanbul ile anılan bir büyükşehir belediye başkanı istiyoruz. Bunun için Murat Kurum ismini önemli bulduğumuz için tarafımız İstanbul, tarafımız Murat Kurum olduğu açıklamasını yaptık.

Dr. Hüseyin Demir: Hemşerilerimizin Murat Kurum’dan taraf olacağını düşünüyorum.

Nezir Çelik: Hüseyin bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde sn. Turgut Özal ile çalışıyor ve önemli görevler yürütüyor ve o yıllar Bakırköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece olmak üzere hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasında 1990’larda köyünü yurdunu terk edip İstanbul'a taşınan 5 binin üzerinde hemşerisine iş bulmuş, iş kurdurmuş, ekmek teknesi sahibi olmalarına vesile olduğunuzu biliyoruz. Hemşerileriniz de Ak Partinin adayı Murat Karum’un tarafında olur mu?

Dr. Hüseyin Demir: Nezir bey, Hemşerilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Biz hemşerilerimize şuna oy ver, buna oy ver deme gereksinimine sadece ehliyet ve liyakat sahibi bir adayımız olması durumunda öneride bulunuruz. Bunun dışındaki tüm durumlarda kanaatimizi paylaşırız. Şu anki kanaatimiz Murat Kurum’un bu işi layıkıyla yapacağı yönündedir. Biliyorsunuz insanlar ulaşabileceği kişilere, kendini daha yakın görür ve ona yönelik oy verme davranışı gösterir. Murat Kurum’un da tüm hemşerilerimize ulaşacağını düşündüğüm için Hemşerilerimizin tarafının Murat Kurum’dan taraf olacağını düşünüyorum.

Dr. Hüseyin Demir: İstanbul depremlere dayanıklı bir şehir olmalı ve trafik sorununa çözüm bulunmalı!

Nezir Çelik: Hüseyin bey, Murat Kurum İstanbul için en önemli gördüğünüz hangi alanlara odaklanmalıdır?

Dr. Hüseyin Demir: Nezir bey, daha önce birçok yazımda İstanbul’un sorunları noktasında önemli açıklamalar ve çözümler sunmuştum. Bakınız beklenen büyük İstanbul depremi konusunda söz çok, icraat çok çok yetersiz bir dönem geçiriyoruz. İstanbul da trafik çekilmez bir hal almış bunun için 5 yıldır malum yönetimin bir esprisini görmedik.

Yağmur, kar yağdığında İstanbul’da yaşayanlar perişan olurken birileri de tatillerde boy gösteriyorsa burada düzeltilmesi gereken bir durum söz konusudur.

Maalesef seçmenlerin oy kullanma davranışlarını, sorunların çözümü noktasında değil de başka sebepler ile politize edip farklı sonuçların çıkmasını sağlayan mekanizmalar, seçimlerde devreye girmektedir.

Mevcut yönetimdekilerin İstanbul dışında 5 yıldır her işe çomak sokma davranışlarının İstanbul a bir fayda sağlamadığını düşünüyoruz. Biz bundan dolayı Murat Kurum’un tarafındayız ve biz biliyoruz mevcut adaylar arasında İstanbul’un sorunlarına odaklanacak kişinin Murat Kurum olduğuna öngörüyoruz. Murat Kurum’unda vatandaşların talebine göre sorunlara odaklanmasını bekliyoruz.