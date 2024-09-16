ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY NİKAHI KIYDI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un nikah akitlerini gerçekleştirdiği Muhammet İhsan Kaynar ve Melike Bayram'ın nikah şahitleri ise, Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten,Esenler Belediye başkanı MehmetTevfik Göksu, Ak Parti İBB Meclis 1.Başkan vekili Zeynel Abidin Okul ,Zeytinburnu ve Beykoz eski belediye başkanı Murat Aydın,Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı eski bakan yardımcısı İsmail Ergüneş,Samandıra eski belediye başkanı gelinin Amcası AbdullahBayram’dan oluşan nikah şahitleri genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

NİKAHIN DİĞER ÖNEMLİ KATLIMCILARI İSE ;

Malik Ejder Batur-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan danışmanı ve İstanbul İl Müdürü,Mehmet Emin Özkaya-AK Parti İstanbul il başkan yardımcısı,Habip Kapıcıoğlu -MHP Zeytinburnu ilçe başkanı, Rahmi Sezer- Kas-Der Genel Başkanı,Rıza Yorulmaz-Cihannüma Derneği Genel Başkanı, Samet Paçacı ,İstanbul Times Gaztesi ve Tv Kurucusu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner YediHilal Derneği Genel Başkanı,Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Hakim. Savcı ve avukatlardan oluşan çok sayıda yargı mensubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8. ve 9.dönem meclis üyeleri, Zeytinburnu Belediyesi 8, ve 9. dönem meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri ile Kaynar ve Bayram ailesinin dostlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katılımıyla gerçekleşen nikah merasiminde Zeytinburnu Kazlıçeşme nikah sarayı tarihi gülerinden birisi yaşadı.

TEBRİK TELGRAFI GÖNDERENLER ;

Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekili Çankırı milletvekili

Rabia İlhan- AK Parti İstanbul milletvekili,Şengül Karslı-AK Parti İstanbul milletvekili, Harun Mert-Yargıtay üyesi

Hakan Bahadır-Bahçelievler Belediye başkanı,İsmail Kurul-Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesi,Yasin Şamlı İstanbul 2 Nolu Barosu başkanı

Gelinin babası Bekir Bayram “nikah merasimine katılan davetlilere teşekkür ederek damadının babası Muhammet Kaynar ve ailesinin kendilerine hiçbir zorluk çıkarmadıklarını ifade ederek topluluk önünde teşekkür ederek önemli günlerine iştirak eden herkese teşekkür etti”.

Damadın babası Av.Muhammet Kaynar’da kısa bir selamlama konuşması yaparak şunları söyledi ”Öncelikle evlatlarımızın nikahını kıyan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy ve şahitlerimiz olmak üzere uzaktan ve yakından gelerek evlatlarımızın bu mutlu gününe katılıp ortak olan herkese her iki aile adına teşekkür ederim diyerek kısa bir konuşma yaptı.

Kaynak ;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)