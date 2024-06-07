ÖZKURT GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

İstanbul BüyükŞehir Belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu 2014 yılı yerel yönetim seçimlerinden Beylikdüzü’nde aday olduğu zaman AKP adayına karşı seçimi kazanarak CHP lehine yeni bir ilçe kazanmış oldu.

AKP’ye karşı 2.seçim başarısı ise 31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir’de eski başbakan Binali Yıldırım’a karşı seçimi kazanarak herkesi şaşırtmıştı.

Ancak sürekli seçmen iradesinden bahseden AKP aynı seçimde 5 farklı oy pusulasına mühür basıp oy kullandığı halde başarı elde ettiği 4 seçimi geçerli sayıp İBB seçimini iptal ederek 23 Haziran 2019’de yeniden seçim kararı aldırdı.

İradesine saygı gösterilmediğini gören seçmen 31 Mart’ta 13 bin olan oy farkını 806 bin’e çıkartıp irademe saygı duymasan işte farkı bu kadar yükseltirim diyerek AKP’ye tarihi bir ders verdi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde AKP eski bakan Murat Kurum’u aday gösterdi. Erdoğan 17 bakan ile beraber seçimi kazanmak için var gücü ile devletin bütün imkanlarını kullanmasına rağmen İmamoğlu AKP’ye karşı 4.seçim başarısında da alnının akı ile çıkmayı bildi.

Son seçim başarısını ise kısa bir süre önce Ankara’da yapılan Türkiye Belediyeler Birliğinde AKP’li başkanların 19 yıldır kazandığı başkanlığı iki misli oy farkı ile kazanarak 5 yıl içinde AKP’ Ye karşı girmiş olduğu 5.seçimide açık ara fark ile kazanarak ciddi bir başarı elde etiği için başkanımızı yürekten kutlarım dedi.

CHP BAŞAKŞEHİR VE İBB MECLİS ÜYESİ İŞ İNSANI MURAT ÖZKURT GAZETEMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNARAK İBB BAŞKANI SAYIN İMAMOĞLU VE EKİBİNİN BU DÖNEM DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ…

STK ve Medya ile güzel dostlukları olan iş insanı Murat Özkurt gerek Başakşehir’de gerekse de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘nde güzel çalışmalara imza attığı için üst üste üç dönemdir hem Başakşehir hem de İBB’de meclis üyesi olarak seçiliyor. Biz soracağız sayın Özkurt cevaplayacak;

BİZ SİZİ TANIYORUZ OKURLARIMIZ İÇİN KISACA BİRAZ KENDİNİZDEN BAHSEDERMİSİNİZ ?

Tabi ki aslen Tokatlıyım küçük yaşlaşımdna beri İstanbul Başkşehir de yaşıyorum. İstanbul’un bir çok ilçesinde ticari işlerimiz var. 2014 yılında şu an genel başkan yardımcımız olan İstanbul Milletvekilimiz ve parti meclis üyemiz Mali Müşavir Özgür Karabat CHP ‘den Başakşehir Belediye başkanı adayı olunca bize meclis üyeliği teklif etti.

Biz de bu teklifi kabul ettik. O dönemden beri üçüncü kezdir ilçe ve İBB meclis üyeliği olarak vazife yapıyoruz. Başakşehir halkını beni ilçe ve İBB Meclis üyesi olarak seçtikleri için bir kez daha teşekkür ederim.

SEÇİLİDĞİNİZ BAŞAKŞEHİR ‘DE ORTA BÖLGE OLARAK ANILAN ŞAHİNTEPE,GÜVERCİTEPE VE ALTINŞEHİR’DE İMAR İLE ALAKALI CİDDİ SIKINTILAR VAR SİZDE SÜREKLİ BU KONUDA HALK İLE BERABER HAREKET ETTİNİZ BURADAKİ İMAR SORUNLARI NE DURUMDA ?

Bildiğiniz üzere Şehintepe, Güvercintepe,ve Altınşehir Mahalleleri 2008 yılına kadar Küçükçekmece ilçesine bağlı birer mahalle iken bu tarihten sonra ilçe haline getirilen Başakşehir’e bağlandı.

2009’da yapılan Belediye seçiminde CHP olarak biz 7 bin oy farkı ile seçimi kaybettik. AKP’li Kurucu Belediye başkanı Mevlüt Uysal ilçeyi halk odaklı bir belediye başkanı gibi değil adeta bir emlakçı gibi hareket ederek kenedi genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medeniyetimiz dikey mimari değil yatay mimariyi özendirmiştir değdi halde e yazık ki ilk Başakşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal ilk düğmeyi yanlış iliklediği için ne yazık ki Başta ilçenin ana giriş kapısında yer alan Mall Of İstanbul gibi yüksek katlı imar verilerek yanlış bir imar hareketi başlatmış oldu.

Biz tam 15 yıldır belediyenin görevi emlakçılık yapmak değil diyoruz ama Uysal ve yerine başkan seçilen eski yardımcısı Yasin Kartoğlu’da yaı hata ve yanışlar ile maalesef şehircilik ilkelerinden uzak bir mimarı yapı ile ilçen kaderi ile oynadılar ve halende oynadılar.

Belediyenin bağı şirketi Başakent A.Ş. Şahintepe’de akla hayale gelmeyen uygulamalar yaparak hak sahiplerinin arsalarını bölük pörçük hale getirerek kullanmaz hale getirip size Arnavutköy Hacımaştı mahallesinde halkın rızası olmadan yer verdik diyerek halkımızı mağdur ediyor.

Biz gerek hukuki gerekse de siyasi olarak halkımızın yanında durarak mağduriyetlerini i gidermeye yönelik katkı ve destek sunuyoruz ama ilçe meclis çoğunluğumuz yeterli olmadığı için Başakşehir Belediye yönetimi ne yazık ki halkın rızası almak yerine 2009’dan bu yana ben yaptım oldu mantığı ile hareket ediyor.

Biz CHP olarak sürekli ilçede yapılan çalışmalarda halkın rızası ön planda olmalı dedik ama ne yazık ki gözü para hırsı bürümüş başkan Yasin Kartoğlu ve ekibi bütçe gelirlerinin % 70’ini arsa ve konut satında elde ettiği için biz doğal oalarak kendisine emlakçı Yasin diyoruz. Başakşehir bu mantıktaki bir başkanı hak etmiyor.

BİR ÖNCEKİ İBB MECLİSİNDE AKP’NiN MECLİS ÇOĞUNLUĞU VARDI. BİR ÇOK İLÇEDE MECLİS ÇOĞUNLUKLARI İLE İBB’NİN BİR ÇOK GAYRİ MENKUKLÜNÜ KENDİ İLÇE BELEDİYELERİNİN KULLANIMINA VERMİŞLERDİ BAŞAKŞEHİR DE DE ÖZELLİKLE SULAR VADİSİNDE İBB ‘BİN BİR ÇOK YERİNİ İLÇE BELEDİYESİNE VERMİŞLERDİ BU DÖNEM İBB‘DE CHP’NİN ÇOĞUNLUĞU VAR BU HAKSIZLIKLARI GİDERECEK MİSİNİZ ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu her yerde ve fırsatta ne hakkımızı yediririz nede başka bir kimsenin hakkını eriz diyor. Bu söz kapmasında sayın başkanımızın daha önce haksız olarak İBB meclis çoğunluğu bizde diyen AKP’li İBB meclis grubu’nun yaptığı yanlış uygulamalar Ekrem başkan düzeltecektir.

İMAMOĞLU VE EKİBİ BU DÖNEM DAHA GÜZEL İŞLLERE İMZA ATACAKTIR..

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetim seçiminde İstanbul halkı en yakın rakibi AKP adayı Murat Kurum’a 1 Milyondan fazla oy farkı atarak Ekrem İmamoğlu’na güçlü bir destek vermişti.

İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu gerek meclis üyesi olarak bizlere gerekse de basın’a yaptığı açıklamalarda İstanbul halkının omuzlarına ciddi bir yük yüklediğini söyleyerek halkımızın sorunlarını gidermek boynumuzun borcu diyerek bu dönem yapacağı ciddi ve halk odaklı çalışmalarının ip uçları veriyor.

CHP MECLİS GRUBU OLARAK İBB BAŞKANIMIZN BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN KATKILARI SUNACAĞIZ…

CHP İstanbul örgütü olarak 25 yıldır İstanbul’da muhalefete idik 2019’da Ekrem İmamoğlu başkanımızın azimli çalışmaları ile İstanbul’da seçimi kazandık .

Biliyorsunuz seçmen 4 Oy pusulası ile oy kullanıyor olardan üçü doğru, İBB açısından yanlış eksik var dediler seçimi yenilediler.

13 bin oy farkını halkımız 2019’da 806 bin’e çıkarmıştı. 31 Mart 2024’te ise hem İBB meclis çoğunluğunu kazandık hem de bir milyondan daha fazla oy farkı ile seçimi kazandık. Halkımızın bu güçlü desteği ile Ekrem başkanımız güzel çalışmalara imza atacaktır diyen Özkurt her şey İstanbul halkımızın huzur ve mutluğu için diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)