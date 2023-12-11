CHP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi A. Mahmut Tanal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına dikkat çekerek, “Mazlum Filistin halkına yaşama hakkının tanınmadığı, 'Terör devleti’ne evrilen İsrail’in saldırılarının durdurulmadığı bir dünyada, kimse ‘İnsan Hakları’ndan bahsetmesin!” ifadelerini kullandı.



CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın mesajı şöyle:



“Bugün ‘güya’ 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü...



Çünkü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık, İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.



2 yılda hazırlanan, her bir kelimesi ölçülerek, tartılarak, üzerinde düşünülerek yazılan, en çok dile çevrilen belge niteliğini taşıyan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlığın ortak başarısıydı.



Ancak bugün baktığımızda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, sadece isim olarak var olan, hükmü olmayan ‘göstermelik’ bir metne dönüşmüştür.



Dünyada, insan haklarının hiçe sayıldığı, ayaklar altına alındığı bir döneme, acı bir şekilde şahit oluyoruz.



Gözü dönmüşçesine bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, sivilleri katleden, Gazze’yi yerle bir eden İsrail, insanlık suçu işlerken, en büyük desteği, “İnsan hakları savunucusu, demokrasi beşiği” diye lanse edilen ülkelerden almaktadır.



Mazlum Filistin halkına yaşama hakkının tanınmadığı, “Terör devleti”ne evrilen İsrail’in saldırılarının durdurulmadığı bir dünyada, kimse ‘İnsan Hakları’ndan bahsetmesin!”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)