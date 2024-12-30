YENİ YILIN DAHA İYİ OLACAĞI İLE ALAKALI GÜZEL EMARELER YOK GİBİ

2025 yılında gıda fiyatları,konut kiraları,konut alım bedelleri,eğitim ücretleri kısaca hayatın her alanında gelirlerinin çok üstünde bir artış ile karşılaşan halkın çaresizliğini 2024 yılında iliklerimize kadar hissettik.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

ÜLKEMİZİN TEK SORUNU SURİYELİ GÖÇMENLER DEĞİLDİ VE ONLAR OLMAYACAK …

Bir çok vatandaş sanki bütün pahalılıkların sebebi Suriye’li sığınmacılarmış gibi bir düşünce içine girmişlerse bu düşüce tek başına yeterli değildir.

Ekonominin bugün bu halde olmasının bir çok nedeni var. En önemli nedeni ise bazı hükümet yetkililerinin biz ekonomistiz diyerek işi uzmanlara bırakmak yerine yanlış politikalar uygulamasalardı ekonomimiz bu kadar yara almazdı.

NEDEN 2025 YILINDA HAYATIN DAHA KOLAY OLMAYACAĞINI SÖYLEYEBİLİYORUZ …

İlk olarak tüccarın ahlaki yönden herhangi bir kendini gözden geçirme çabası ortada yok.

Hükümetin sağlıklı bir tarım ve barınma politikası geliştirmediğini görüyoruz. Sağlıklı bir politika olmaması nedeni ile ne yazı ki 2025 yılında da bir çok alanda hayat pahalılığının devam edeceğini gösteriyor.

ASGARİ ÜCRETİN ARTMASININ HİÇ BİR FAYDASI YOK ÖNEMLİ OLAN SAĞLIKLI EKONOMİK POLİTİKALAR İLE HAYATI NORMALE DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAK OLMALIDIR…

Ülkemizin sorunu Emekli veya asgari ücretlinin alacağı yüksek maaştan ziyade paranın satın alma gücünü kuvvetlendirmek gerekir. Bundan birkaç sene önce asgari ücret 2.825 TL iken çalışan bugüne göre daha iyi bir hayat tarzına sahipti. O zaman alınan maaş’ın % 15’i ev kirasına yetiyorken bugün bütün maaş bir ev kirasın yetmiyor.

Hatta bugün yaşanabilir orta halli bir ev kirası nerede ise iki asgari ücret ile ancak kira ödenebiliyor.

Bu da bize gösteriyor ki rakamların artması sağlıklı bir yaşam demek olmuyor. Bazıları asgari ücreti dolara çevirip bugüne kadar döviz bazında en yüksek asgari ücret diyerek bir savunma mekanizmasına giriyorlar.

Ancak 4 sene önce 6 lira olan bir çorbanın bugün 80 TL olduğunu,Bir kilo mandalinanın 4 lira olduğunu oysa bugün ise 60-70 TL olduğunu söylemiyorlar.

Daha Ocak ayında başlayıp şubat ayında ilk 22.104 TL lik maaşı alacak ama daha bu maaşı almadan gelen zamlarla bu artış zaten eriyip gidecek ancak asgari ücretli yine sefilleri yaşayacak.

Evin kira olması halinde iki asgari ücretin bile İstanbul’da geçinmeye yeterli bir meblağ olmadığını görmek lazım.

ÜLKEYİ YÖNETEN SİYASİ OTORİTE BİR AN ÖNCE BU YANLIŞ GİDEN EKONOMİYİ DÜZELTMELERİ KAÇINILMAZDIR…

Rakamlarla oynak ve laf kalabalığı yapmak hiçbir şekilde Türk lirasının döviz karısında kaybettiği değeri telafi edemez.

Bir örnek vermek gerekirse 2009’da tedavüle çıkan 200 TL ile o zaman 134 Amerikan doları alınabiliyorken bugün ise sadece 5 küsür dolar alınabilmesi ekonominin geldiği feci durumu gözler önüne seriyor.

Alt gelir grubu bugün inim imim ağır ekonomik şartlar altında eziliyor. Hükümetin 2025’in sonu ve 2026 yılının ilk 6 ayna kadar enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz diyor.

Halkında beklentisi ve umudu ekonominin bir an önce düzeltilmesidir. Hep beraber bekleyip durumu göreceğiz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)