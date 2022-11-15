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İmamoğlu: Teröre Karşı ‘Moral Turu’na Devam Etti
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İmamoğlu: Teröre Karşı ‘Moral Turu’na Devam Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör saldırısının yaralarını sarmaya çalışan İstiklal Caddesi’nde dün başlattığı ‘moral turlarına’, bugün de devam etti. Esnaf ile birlikte hemen her yaştan ve cinsiyetten yerli-yabancı birçok cadde ziyaretçisiyle sohbet eden İmamoğlu, “Her yerden insanlarla buluşuyoruz. Yöneticiler olarak, bu mesajı hem yurt içine hem dünyayı güçlü bir şekilde verirsek, terörizmi aşağı indirecek, terörü olaylarını yok edecek en iyi şey, güzel duygulardır. Onları büyütmemiz lazım” dedi. BEYOĞLU / İSTANBUL

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2022 Salı 12:31
İmamoğlu: Teröre Karşı ‘Moral Turu’na Devam Etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün terör saldırısıyla sarsılan İstiklal Caddesi esnafıyla buluşmaya bugün de devam etti. Esnafın yanı sıra, caddeyi ziyaret eden vatandaşlar ve turistlerle de sohbet eden İmamoğlu, teröre karşı moralleri yüksek tutmanın önemine dikkat çekti. Turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, teröre ve terörizme karşı omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına da cadde üzerinde yanıt verdi. İmamoğlu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın verdiği yanıtlar şöyle oldu:

İstanbul Times Haber Merkezi / Beyoğlu -İstanbul 

“YÜZ KİŞİYLE SELAMLAŞTIYSAM, ELLİSİ YABANCIYDI”

- Havayı nasıl görüyorsunuz? insanlar ne durumda?

“Umutlandığını görüyorum. Tabii ki yasını tutuyoruz. Çok taze… Canlarımızı kaybettik. Her şeyden önce onun yasını tutuyoruz insanlarımızla birlikte. Dün, cenazelerini defnettik. Tabii yaralılarımız var. İyiye gidiyorlar hepsi hemen hemen, Allah'a şükür. Ama onun ötesinde, biz burada oldukça, dayanışma içinde oldukça… Ki ben, buna devam edeceğim uzun bir süre. Sadece içeriye dönük değil, dışarıya dönük de bu duyurularımız yapacağız. Burada, bugün belki yüz kişiyle selamlaşmışsam, ellisi yabancıydı farklı ülkelerden. Hem üzüntülerini dile getirdiler hem de İstanbul'u çok sevdiklerini, keyifle dolaştıklarını dile getirdiler. İçinde Yunanistan vardı, İsrail vardı, Lübnan vardı, Filistin vardı, İran vardı, hepsi vardı. Hatta da İskoçlar vardı bir alt sokakta. Dolayısıyla, her yerden insanlarla buluşuyoruz. Yöneticiler olarak da bu mesajı hem yurt içine hem dünyayı güçlü bir şekilde verirsek, terörizmi aşağı indirecek, terörü olaylarını yok edecek en iyi şey, güzel duygulardır. Onları büyütmemiz lazım.”

“SAKSI” YANITI: MORALİMİZ DÜZELSİN, ONDAN SONRA HALKIMIZI AYDINLATIRIZ

- 2016’da burada saksılar yoktu ve terör saldırısı vardı. Şimdi olağan şüpheli gibi gösteriliyor. Bu durum siyaseten bir tartışma mı? Burada bir terör saldırısı var. Hepimizin ortak kucaklaşması gerekirken, bu tartışmayı nasıl buluyorsunuz?

“Bütün okumalarımı bir süre sonraya bıraktım; erteledim. Şu anda bunların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Bazı kurumların verdiği kararları, uygulayacağım. Ama bütün niyetleri, tüm yanlış hamleleri bir süre erteledim. Moralimiz düzelsin, ondan sonra halkımızı aydınlatırız.”

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