BEYOĞLU’NA MÜJDE: 19 NOKTADA YAŞANAN SU BASKINLARINI SONA ERDİRECEK PROJENİN TEMELİ ATILDI

"Kurumları zan altında bırakmıyorum ama her birini tek tek mercekle takip edeceğim” diyen İmamoğlu, “Neymiş efendim; ‘Burayı terk edin!’ Bu gece terk edin, haftaya terk edin, bak en son ayın 1’inde terk edin! Niye? Böyle isteniyor. Niye? Kaymakamlık olacak! 3 ay önce niye belediyeyi yerleştirdin oraya? Bu partizan akıl var ya bu partizan akıl; bütün evlatların, bütün çocukların, bu ülkenin bütün insanlarının en büyük düşmanıdır. Bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Beyoğlu - İstanbul

İMAMOĞLU: BU PARTİZAN AKIL; BU ÜLKENİN BÜTÜN İNSANLARININ EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra mesaisinin tamamına yakını Beyoğlu ilçesine ayırdı. İmamoğlu, Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB bürokratları ile birlikte Baruthane Millet Kütüphanesi, Terra Santa Manastırı, eski Fransız Yetimhanesi, Kasımpaşa matbaa binasında incelemelerde bulunup, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı ve Belediyesi’ne tahsis edilen eski kışla binasını ziyaret etti.

BEYOĞLU BELEDİYESİ YENİ KAYMAKAMLIK BİNASINDAN ÇIKARILMAK İSTENİYOR

İmamoğlu ve Güney, ziyaretlerin ardından, Cezayirli Hasan Paşa Parkı’nda düzenlenen “İSKİ Beyoğlu İlçesi Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları Temel Atma Töreni”ne katıldı. Törende, sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Güney ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“İSKİ, 5 YILDA 62 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI YAPARAK TARİH YAZDI”

Kendilerine yaşatılan birçok zorluğa rağmen işlerini layıkıyla yapma konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini belirten İmamoğlu, “Belediyeciliğin daha güçlü bir kavramla insanlarımız tarafından hissedilmesi adına, ihmal edilmiş konularda ilave olmak üzere, birçok konuya İstanbul'da ilk kez değinen, ilk kez odaklanan bir yönetim olduk. Kronikleşen altyapıyla ilgili problemler, ne yazık ki bizlerin İstanbul'umuza, dünyanın en güzel şehrine hiç yakışmayan görüntüler. Marmara Denizi’ne, Karadeniz'e, Boğaz’a akan atık sular ve bunların görüntüleri; ana arterler, meydanlar, caddeler, sokaklar ve ne yazık ki su basan evler, iş yerleri…

Bütün bu sorunların çözümü konusunda İSKİ, tarihinin ve inanın birçok zorluk çıkarılmasına rağmen, olması gereken bir kısım gelir imkanlarından geri tutulmamıza rağmen ve daha önce kamunun başka kaynaklarının aktarıldığı yerde, hiç kamudan destek almamasına rağmen, 5 yılda 62 milyar liralık altyapı yatırımı yaparak tarih yazan İSKİ kurumumuzun, tam da bu sorunları Beyoğlu'nda da gidermeyle ilgili temel atma törenindeyiz. Ne mutlu bize, ne mutlu İSKİ kurumuna, Genel Müdürü’ne ve bütün çalışma arkadaşlarına. Bu temel atma törenimiz de Beyoğlu'na hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“5 YILDA 143 NOKTADA, SEL VE SU BASKINIYLA İLGİLİ TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRDIK”

5 yılda, 143 noktada sel ve su baskınıyla ilgili tehditleri ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Bunlar nokta derken, hani defterdeki nokta değil. Bunun içerisinde Eminönü Meydanı da var, Üsküdar Meydanı da var, Kadıköy Meydanı da var, Bakırköy sahili de var, Kartal'ın meydanı, sahili de var, Pendik'in meydanı ve sahili de var. Yani İstanbul'u, boydan boya bu yönüyle, büyük bir ihmal edilmiş döneminden kurtararak; keyifle, gururla bu yatırımları yaptık.

Ve altyapıda, gerçekten rekor düzeyde, az önce söylediğim 62 milyar lirayı, bütün zorluklara rağmen yaparken, aslında en büyük kaynağımız ne oldu biliyor musunuz? Bu şehrin kaynaklarını, israftan arındırdı ve insanlarımıza güzel hizmetler sunmayı, kendimize çok önemli, ulvi bir ideal kabul ettik. Onun için başardık. Tabii bütçeyi bu özenli kullanırken, günübirlik hareket etmezken, millet için harcarken hep şöyle yaptık. ‘Şimdi böyle yapalım, sonrasına sonra bakarız’ demedik. Tam aksine; İstanbul'umuzun geleceğini de tasarladık” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN BU KONULARDA REKOR KIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Şehrimizin altyapısını ve üst yapısını dünyaya örnek bir biçimde düzenlerken, diğer yandan da sağladığımız güçlü desteklerle vatandaşlarımızın zor anında yanında olmayı asla ıskalamadan insanlarımıza güzel hizmetler sunuyoruz” diyen İmamoğlu, “Bazen yapılan işler böyle unutulur, hayatın standardı haline gelir. Yüz binlerce annemizin cebinde Anne Kartı olmasından onur ve gurur duyan bir Belediye Başkanıyım.

Artık her yıl, 100 bin gencimize üniversite bursu veren bir kurum olmaktan onur ve gurur duyuyorum. 300 bin öğrenciye, ‘Sen de oku’ diye okul desteği sunmanın onurunu ve gururunu duyuyorum. Sıfırdan 300 tane kreşe çıkabilmenin gururunu yaşıyorum. Bütün bu konularda rekor kırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AYIRMACILIK, KAYIRMACILIK YOK BİZİM DEFTERİMİZDE”

Tören öncesinde Güney ile yaptıkları inceleme gezilerini hatırlatan İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

“Yıllardır siyasi yol arkadaşlığımızda, şimdi hayatına adadığı Beyoğlu ilçesine güzel hizmetler sunma konusunda bütün hararetiyle ve duygusuyla hareket eden İnan Başkanımıza hem teşekkür ediyorum hem de yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnan Başkanımız, bugün özenle seçtiği sokakları, tarihi alanları, ihya edilmesi gereken, yenilenmesi gereken birçok sahayı bize gezdirdi.

Biz de kendisine, bu anlamda daha da halkına hizmet etme konusunda iyi bir dönemi yaşaması için, elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağımızın sözünü verdik. Ama bir farkımız var. Burada ‘söz verdik’ derken aklınıza şu gelmesin. Yani Ekrem İmamoğlu, aynı siyasi partiden olan bir arkadaşını, kardeşini koruyacak, ona ayırmacılık, kayırmacılık yapacak! Öyle bir şey yok bizim defterimizde.

Özenimizi göstereceğiz. Ama bizim hizmetimiz, her ilçeye eşittir. 31 Mart 2024’ten önce, Beyoğlu'nun yanında nasıl durmuşsak… Ki bazen dirsek gösterip, bazen kötü sözler söylemelerine rağmen itibar etmedik, dikkate dalmadık, hizmetimize devam ettik, nezaketimizi de son ana kadar gösterdik. Her zaman, ‘Buyur gel birlikte açılış yapalım, birlikte temel atalım’ dedik.”

“PARTİZAN AKILDAN ALLAH KORUSUN”

“Çünkü ne yapıyoruz? Milletin parasını millete harcıyoruz. Öyle değil mi? Ha Ekrem, ha bir başkası. Ha benim partim, ha bir başkasının partisi. Bu partizan akıl var ya bu partizan akıl; bütün evlatların, bütün çocukların, bu ülkenin bütün insanlarının en büyük düşmanıdır. Bunu unutmayın. Partizan akıl! Allah korusun ondan. Neye benzetirim biliyor musunuz bir yöneticinin partizanlık yapmasını?

Bir annenin, bir babanın evlatlarını birbirinden ayırmasına. Bir anne, bir baba evlat ayırabilir mi? Böyle bir şey var mı? İnsan evladını ayırabilir mi? Allah öyle bir duygu veriyor ki size, iki evladı birbirinden ayıramıyorsun. Değil 2; 3-5’te olsa ayıramıyorsunuz. Millet nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Milletin hiçbir evladını birbirinden ayırt etmemektir devletine iyi hizmet etmenin net olarak tarifi. İsmi ister partili olsun, ister inanç olsun, ister etnik köken olsun, ister giyimi kuşamı olsun; fark etmez. Bazen bir vatandaş gözüyle bana hafif kırık bakıyor.

Diyorum ki; belli ki aynı siyasi görüşten değil, bana biraz kızmış olabilir. İçim parçalanıyor, niye bana öyle bakıyor diye. Ben insanıma ayrı bir gözle bakabilir miyim? Aksine onu daha çok mutlu ederiz diye bakarız. O bakımdan biz, eşitlikçi bir biçimde, en üst düzeyde hizmetimizi İnan Başkan'la Beyoğlu'na vermeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

KAYMAKAMLIK TEPKİSİ: “NEYMİŞ EFENDİM; ‘BURAYI TERK EDİN!’”

“Engin Altay vekilimiz, başkanımız burada. Kendilerinin dikkatine de sunmak isterim. Trajik durum. Tabii alışık olduğumuz bir şey. Nedir? Kaymakamlık -karşımızdaki bina- yapılmış. Tam karşımızda. Eski kışla burası. Yapılmış. Denmiş ki, ‘Buraya kaymakamlık yerleşecek, belediye yerleşecek.’ Hatta bir yönetim planı çalışılmış, yönetim planında şuralar belediye denmiş, şuralar kaymakamlık denmiş. 9 bin metrekarenin yaklaşık yüzde 20’si belediyeye verilmiş. Hatta yetinmemişler, bir tarafına Beyoğlu Belediyesi diye tabela da asmışlar.

Buraya da Beyoğlu Kaymakamlığı asmışlar. Ve hizmet başlamış. Ne zaman? 31 Mart'tan hemen önce. Çok yakın zamanda. Güzel. Benim de hoşuma gitti. ‘Ne güzel bina’ dedim yani. Kurumları zan altında bırakmıyorum ama her birini tek tek mercekle takip edeceğim. Sizin de Meclis’te etmeniz gerekir. Başka ilçelerde de var bu arada. Neymiş efendim; ‘Burayı terk edin!’ Bu gece terk edin, haftaya terk edin, bak en son ayın 1’inde terk edin! Niye? Böyle isteniyor. Niye? Kaymakamlık olacak!”

“3 AY ÖNCE NİYE BELEDİYEYİ YERLEŞTİRDİN ORAYA ?”

“3 ay önce niye belediyeyi yerleştirdin oraya? Yani seçimi kazansaydı diğer arkadaşımız, acaba binanın hepsini mi vereceklerdi ona; ‘Seçimi kazandı, hadi verelim!’ Bunu düşünmeden edemiyoruz yani. Ben diyorum ya, ‘Kimin malını kimden esirgiyorsun? Milletin malı. Ecdadın malı. Ben bu şaşkın aklın… ‘Şaşkın’ deyince, ördek geldi aklıma biliyorsunuz. Şimdi bir şey olmaz.

Bir şey olmaz tabii. Çünkü olmadı bir şey. Ha bir şey oldu! Hani ‘bir şey oldu’ dedi ya bir arkadaşımız 2019’da. ‘Bir şeyler oldu ama bir şeyler olmadı’ falan… Bir şey oldu. İşte böyle yaparlarsa, bir şeyler oluyor, tam 1 milyon fark yiyorsun. Hayır, ben anlamıyorum, Siyaset yapma aklını niye yitirdiler? Yani siyaset aklını yitirirken, şunu unutuyorlar: Bizim milletin vicdanını ve ahlak anlayışını unutuyorlar. Bizim millet, adaleti asla terk etmez zihninde. Vicdanı. Bakın vicdanı. Birine haksızlık yapıyorsa birisi, asla zalimin yanında durmaz.

Asla zulmü kabul etmez. Eder mi? Etmez. Bunu unutuyorlar. Arkadaş, nerede yaşıyorsun? Burası Türkiye, burası İstanbul. Onun için, buradan sesleniyorum: Gelin, bu akıldan vazgeçin kardeşim. Zannetmeyin afişe etmeyiz sizi. Söyleriz, her yerde milletimize şikayet ederiz. Bana zamanında yaptığımız camiye imam vermeyen görevli kişi, her yerde diyormuş ki birilerine, ‘Ya demesin beni, daha çok sefil oldum. Millet hep yüzüme vuruyor, demesin’ diye. Vallahi öyle bir şikayet ederim ki, milletimize milletin yüzüne bakamazsınız. Ayıptır. 1600 metre yere ihtiyacınız varsa, gelin konuşalım. Büyükşehir Belediyesi’nin var mı bir yeri? Vallahi helali hoş olsun, kaymakama da valiye de bakana da. Sorun yok; milletin malı milletin hizmetinde. Esas olan, onu korumak, kollamak.”

GÜNEY: “BİZ, SİZLERE EMEKLİ EVİ AÇTIK. KARŞILIĞINDA GELEN NE OLDU? ‘KAYMAKAMLIK BİNASINI BOŞALT BEYOĞLU BELEDİYESİ’ OLDU”

47 yaşında olduğunu ve 47 yılının da Beyoğlu’nda geçtiğini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Beyoğlu'na hizmet etme şansını, bana verdiniz. Ben, Beyoğlu'na aşkla hizmet ediyorum. Beyoğlu'nda çocukları gördün mü ‘Ne yapmalıyım’ diye düşünüyorum? Gençleri gördüğümde, ‘Ne yapabiliriz de gençlerin işsizliğini çözebiliriz’ diyorum. Kadınları gördüğümde, ‘Nasıl destek olalım da ev ekonomileri rahat etsin’ diyorum. Emeklileri gördüğümüzde, ‘Bu ekonomik krizde nasıl destek olalım’ diyorum.

Sizlere aşkla, hevesle hizmet etmek için, gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir zorluk, bu irademizi sekteye uğratamayacak. Biz, sizlere Emekli Evi açtık. Karşılığında gelen ne oldu? ‘Kaymakamlık binasını boşalt Beyoğlu Belediyesi’ oldu. Biz çocuklarımızın kreş sayısını, 26’dan 40’a çıkardık. Karşılığında ne gördük? ‘TRT binasını boşalt Beyoğlu Belediyesi’ oldu. Biz, ring seferleri koyduk, vatandaşımız rahat etsin diye.

Karşılığında ne gördük? ‘Terra Santa’yı Boşalt Beyoğlu Belediyesi’ oldu. Yine biz caddeleri, sokakları Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yeniledik. Karşılığında ne gördük? İŞKUR, 20 yıldır yollamadığı cezaların hepsini bir kalemde bize yazıp, yolladı. Yine beslenme saati projesiyle, 2096 tane çocuğumuza okula gittiğinde, beslenmez zili çaldığında, birisi beslenmesini açıp, diğeri ‘yok’ diye sınıfı terk etmesin diye beslenme çantası verdik. Karşılığında ne gördük? Sabahın 04.00’ünde Kadın El Emeği Pazarı’mızın polis kuvvetlerince kaldırıldığını gördük.”

DOÇ. BAŞA: “19 NOKTADA SU BASKINLARI ÖNLENECEK”

İSKİ Genel Müdür Doç. Dr. Başa da temelini atacakları Beyoğlu Çevre Projesi’nin, 730 milyon liraya mal olacağı bilgisini paylaştı. Çevre projesiyle, ilçenin eski karışık sistem çalışan ve ekonomik ömrünü tamamlamış altyapısının yenileneceğini belirten Başa, 19 noktada atık su ve yağmur suyu ayrımını yapacaklarını kaydetti. İlçe genelinde 14 bin 500 metre uzunluğunda atık su kanalı ve 15 bin 300 yüz metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı inşa edeceklerini aktaran Başa, bu sayede arıtma tesisi üzerindeki yağmur suyu yükünün azalacağını, 19 noktada yaşanan su baskınlarının sona ereceğini, Haliç ve İstanbul Boğazı'na atık su karışmasını engelleyerek, çevre kirliliğinin önüne geçileceğini ifade etti.

Temel atma törenine; CHP PM üyesi Cem Aydın, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)