İmamoğlu: Gençlerin Hayallerini Burada Kurabildiği Bir Ülke Diliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Yüksel Mansur Kılınç da İstanbul Valiliği’nin düzenlediği törende yer aldı. Resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu’nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseryin Çetiner -Beyoğlu - İstanbul

GENÇLERİ İBB’NİN 19 MAYIS KUTLAMALARINA DAVET ETTİ

Resmi törenin bitiminden sonra, İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. İBB Spor Kulübü sporcusu Tuana Tuna’nın “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” şiirini okunmasından sonra İmamoğlu, İBB çelengini, zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu. İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini anıtın önünde, gençlerin arasında yaptı. Taksim’den Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Harbiye’deki etkinliğe geçeceğini aktaran İmamoğlu, İBB’nin gün boyu sürecek etkinliklerini, “Maltepe'de çok özel bir atletizm stadını kazandırdık İstanbul'a. Onun açılışını yapacağız öğleden sonra. Akabinde İstanbul Planlama Ajansı'nda ‘Gençlik Buluşmamız’ var. Yine gün boyu ‘Gençlik Festivalimiz’ Maltepe Miting Meydanı’nda devam ediyor olacak. Akşam da saat 08.00’den itibaren ben yine oradayım. Akşam yine bir konserimizle beraber coşkuyla bayramımızı İstanbul'da geçirmiş olacağız” sözleriyle özetledi.

“GENÇ İŞSİZLİĞİNİN SONA ERDİĞİ BİR ÜLKEYİ GENÇLER ADINA DİLİYORUM”

19 Mayıs’ı, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün “doğuş anı” olarak kabul ettiklerini belirten İmamoğlu, gençlere karşı sorumluk duyan yöneticiler olduklarına vurgu yaptı. Gençlere, “kötülüklerin değil iyiliklerin buluştuğu şehirler armağan etme” sorumlulukları olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ben, o anlamda, her 19 Mayıs'ta, kendimi bu güzel kentin milyonlarca gencine daha sorumlu bir Belediye Başkanı olduğunu hisseden bir kutlama anını yaşıyorum ve hissediyorum. Gençliğin sorunlarının azaldığı, eğitimin en üst seviyede, en kaliteli şekilde olduğu, gençlerin, ‘Çalıştığımda olur; liyakatim var ise, çalışırsam, ortaya azmimi koyarsam başarabilirim’ diyebildiği, hayallerini bu ülkede kurabildiği, işsizliğin azalıp genç işsizliğinin neredeyse yüzde 30’lara tırmandığı bir ortamda genç işsizliğinin sona erdiği bir ülkeyi gençler adına da diliyorum. Umarım en kısa zamanda bu güzellikleri gençlerimize armağan ederiz. Bayramımız kutlu olsun.”

İmamoğlu, Taksim’deki anmanın ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 19 Mayıs etkinliğine katıldı.