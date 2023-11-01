İmamoğlu Çalışmalarımızı Gelecek Seçim İçin Değil Gelecek Nesil İçin Yapıyoruz Dedi

İSTANBUL YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI’ TANITIM TOPLANTISINDA KONUŞTU

Biz, şehrin ikbalini ve geleceğini düşünen bir ekibiz. Kendi kişisel, siyasi geleceğini düşünen bir ekip değiliz. O bakımdan, elbette ki önümüzdeki seçimi kazanacağına inanan bir ekibiz. Ama seçimi kazanmak için iş üreten değil, şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. İMAMOĞLU: SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN DEĞİL, ŞEHRİN GELECEĞİNİ KAZANMAK İÇİN İŞ ÜRETEN BİR EKİBİZ

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin - ÇETİNER - Beyoğlu - İstanbul

İMAMOĞLU: SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN DEĞİL, ŞEHRİN GELECEĞİNİ KAZANMAK İÇİN İŞ ÜRETEN BİR EKİBİ

Bir sonraki seçimi değil, bir sonraki kuşakları düşündüğümüz için, İstanbul halkının bize oy vereceğine inanıyoruz. Biz, bu inancı ve kararlılığı, 100 yılını geride bıraktığımız asil Cumhuriyetimizden alıyoruz, ‘Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten feyz alıyoruz” ifadelerini kullandı. BEYOĞLU / İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı” tanıtım toplantısına katıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, sırasıyla; İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Uluslararası Arup firması ekip lideri Stephen Cook, Taiwan Business yetkilisi Volkan Chih-Yang Huang, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. İstanbul’da “Yeşil Çözüm” vizyonuyla yola çıktıklarını ve önlerine, 2050 yılına karbon nötr şehir olarak girme hedefini koyduklarını aktaran İmamoğlu, “Güçlü adımlar atarsak, binlerce yıl tarihi olan kentimizin ileriki yıllara, yüzyıllara sağlıklı bir şekilde girmesini sağlayabiliriz” dedi.

“BİR ŞEHRİ YÖNETENLERİN SORUMLULUĞU, ASLA GÖREV BAŞINDA OLDUKLARI SÜREYLE SINIRLI DEĞİL”

“Bir şehri yönetenlerin sorumluluğu, görev başında oldukları süreyle sınırlı asla değil” diyen İmamoğlu, “Yöneticiler, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, şehrin geleceğini çok derinden etkilerler. O nedenle bu sorumluluğun idraki içinde davranmak zorundadırlar. Biz, bu anlayışla, İstanbul'un geleceğinin planlanması konusunda çok güçlü adımlar atan bir ekibiz. İstanbul Planlama Ajansı diye kurduğumuz kurum, İstanbul'un geleceğini tasarlayan, bu konuda dünyayla, bütün kentlerle ve ulusal bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapan güçlü bir kurum haline gelmiştir. İşte İstanbul

2050 vizyonu, tam da bu anlayışla ortaya konmuştur. 2050 vizyonun hayata geçirilmesi için gereken temel politikaları, bu birliktelikle ve bu kavramlarla oluşturduk. Bu hedef, politikalarda bizim yönümüzü çiziyor, bize rehberlik ediyor. Yaptığımız her iş, detaylı bir yol haritasının parçası olarak tasarlanmakta ve uygulanmakta. Attığımız her adımı, net olarak belirlenmiş bir hedefe ulaşmak üzere atıyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL SU, TOPRAK VE HAVA KİRLİLİĞİ GİBİ ÇEVRESEL ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR”

İstanbul’un su, toprak ve hava kirliliği gibi çevresel zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Hava kalitesini korumak, iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmak en önemli hedefimiz. Şu anda derin bir kuraklık yaşayan kent durumundayız. İşte bu kapsamda İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı, İstanbul'un geleceğini kurtaracak. Bütün bu kavramlarla başarıya ulaşmak, çevresel zorluklarla mücadele edebilmek için gerekli projeleri, eylem ve politikaları, güçlü iş birliğiyle belirliyoruz. Çevresel kaliteyi ve şehrin dayanıklılığını nasıl arttıracağımızı da tespit ediyoruz. Su, enerji, atık altyapısı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlardaki iyileştirme ve geliştirmeler bütün hedeflerimizin odak noktaları. ‘Ben karar verdim ve oldu’ demeden, tüm paydaşlarımızı sürecin içine çekerek hareket ediyoruz. Bu anlamda şunu ifade etmek isterim: Popülist kararlar, bizim asla gündemimizde değil. Şehrin geleceğini etkileyecek ve günü kurtardığını düşüneceğimiz hiçbir anlayışa hizmet etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA ÇALIŞAN BİR EKİP OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yılını kutlarken eşitlik kavramına özel önem verdiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu yönüyle Cumhuriyetin en değerli unsurlarından birisi olan halkçılığı, 21. yüzyıl temelinde de koruyacak bir ekibiz. Bunun anlamı şu: İnsanı odağına alan ve insanı düşünen, 20 milyona yakın insanın eşitlendiği bir kentte, onların gelecekteki yaşamlarını da garanti altına alabilecek bir yönetim anlayışı. Ben buna, ‘popülizme karşı halkçılık’ diyorum. Biz bu kavramla, yolculuğumuzu bütün sahalarda tarifleyerek akılla, bilimle hareket ederek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çalışan bir ekip olduğumuzu hem Türkiye'ye hem de dünyaya gösteriyoruz. İstanbul hakkında alınan her kararda, onun için doğasına öncelik vermek, iklim kriziyle başa çıkan bir İstanbul kavramıyla hareket ediyoruz. Ulaşımda, ekonomide, konutlarda kamusal mekanda doğayla barışık olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kentin doğal alanlarını, ekosistemini koruyarak doğal kaynakları da sürdürülebilir şekilde kullanıyoruz” dedi.

“İSTANBUL YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI, KILAVUZUMUZ OLACAK”

“Elbette yılların ihmallerini telafi etmek bir anda kolay olmuyor” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Yeni çevresel krizlere karşı uyanık ve hazır olabilmek için, altyapı yatırımlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Yapılması gereken çok işimiz var. Bunu biliyoruz. Bugün yapılması gerekenler var. Önümüzdeki yıllarda yapılması gerekenler var. Daha uzun vadeli düşünerek, daha uzun süreçli yapılması gereken gelecek projelerimiz de var.

İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı, işte bu anlamda bizim kılavuzumuz olacak. Bize, önümüzü ve yolumuzu gösterecek. Bu bakımdan, bugün ülkemizin ve dünyanın bu konuda uzman insanlarıyla ve kurumlarıyla iş birliği yapmanın bizi kıymetli bir yolculuğa çıkarttığının da farkındayız. Biz, şehrin ikbalini ve geleceğini düşünen bir ekibiz. Kendi kişisel, siyasi geleceğini düşünen bir ekip değiliz. O bakımdan, elbette ki önümüzdeki seçimi kazanacağına inanan bir ekibiz.

Ama seçimi kazanmak için iş üreten değil, şehrin geleceğini kazanmak için iş üreten bir ekibiz. Bir sonraki seçimi değil, bir sonraki kuşakları düşündüğümüz için, İstanbul halkının bize oy vereceğine inanıyoruz. Onun için İstanbul'da alınacak her kararın, İstanbul 2050 Vizyonu’na, İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı’na uygun kararlar olacağının teminatını halkımıza buradan vermek isterim. Biz, bu inancı ve kararlılığı, 100 yılını geride bıraktığımız asil Cumhuriyetimizden alıyoruz. ‘Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten feyz alıyoruz.”